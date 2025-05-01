Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Челсі зіграє проти Юргордена, Бетіс прийме Фіорентину в півфіналі Ліги конференцій

Микола Дендак — 1 травня 2025, 09:43
Челсі зіграє проти Юргордена, Бетіс прийме Фіорентину в півфіналі Ліги конференцій
UEFA

Сьогодні, 1 травня, відбудуться перші півфінальні матчі Ліги конференцій УЄФА сезону-2024/25.

Центральним протистоянням стадії стануть поєдинки між іспанським Бетісом та італійською Фіорентиною. Перша гра відбудеться в Іспанії. У чвертьфіналі Бетіс здолав польську Ягеллонію, а Фіорентина пройшла словенський Цельє.

В іншому півфіналі головний фаворит на перемогу в турнірі Челсі завітає до шведського Юргордена. На минулій стадії лондонці розібралися з Легією, а шведи здолали Рапід.

Розклад матчів Ліги конференцій на 1 травня

  • 22:00. Юргорден – Челсі
  • 22:00. Бетіс – Фіорентина

Всі поєдинки стадії транслюватимуться на MEGOGO, та складатимуться з двох матчів: на полі кожної з команд відбудеться по одній грі.

Нагадаємо, напередодні Арсенал Олександра Зінченка поступився ПСЖ, а Барселона та Інтер влаштували гольову феєрію в перших матчах півфіналу Ліги чемпіонів.

Реал Бетіс Фіорентина Челсі Ліга конференцій сезону-2024/25 Юргорден

Ліга конференцій сезону-2024/25

Ліга конференцій 2024/25: календар та результати
Визначилися коментатори півфінальних матчів Ліги Європи та Ліги конференцій
Визначилися півфіналісти Ліги конференцій
Фіорентина пройшла Цельє, Бетіс вибив Ягеллонію, Челсі – Легію в 1/4 фіналу Ліги конференцій
Фіорентина зіграє з Цельє, Челсі прийматиме Легію, гра Ягеллонії та Бетіс в 1/4 фіналу Ліги конференцій

Останні новини