Визначились усі учасники хокейного турніру на Олімпійських іграх 2026
1 вересня, завершилися кваліфікації у вирішальному раунді олімпійської кваліфікації на Ігри-2026, що відбудуться в Мілані.
У групі Е тріумфатором стали господарі збірна Латвії. У вирішальній грі латвійці обіграли збірну Франції. Національна команда України виступила невдало: розгром від французів, провальний матч із латвійцями і поразка у грі зі словенцями.
Групу D, матчі якої проходили у Братиславі, виграли словаки. Вдома вони зуміли обіграти Австрію (2:1), Угорщину (7:3) та Казахстан (3:1).
Групу F виграла збірна Данії, для якої цей раунд кваліфікації також був домашнім. Данці зуміли здолати Велику Британію (3:1), Японію (3:2, буліти) та Норвегію (4:1).
Таким чином, саме Латвія, Словаччина та Данія приєдналися до 9 збірних, які вже були учасниками Олімпіади-2026.
Склад групи на Олімпійських іграх 2026. Хокей, чоловіки:
Група А: Канада, Швеція, Швейцарія, Італія
Група В: Фінляндія, Німеччина, Чехія, Данія
Група С: РФ*, США, Словаччина, Латвія
Варто зазначити, що участь Росії поки що не підтверджена. Все буде залежати, чи IIHF зніме бан з цієї збірної.
Фаворитом традиційно виступає збірна Канада. США, Фінляндія, Швеція, Німеччина, Чехія та Швейцарія вважаються тими командами, які зможуть дати бій головному претенденту.