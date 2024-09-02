Визначились усі учасники хокейного турніру на Олімпійських іграх 2026

1 вересня, завершилися кваліфікації у вирішальному раунді олімпійської кваліфікації на Ігри-2026, що відбудуться в Мілані.

У групі Е тріумфатором стали господарі збірна Латвії. У вирішальній грі латвійці обіграли збірну Франції. Національна команда України виступила невдало: розгром від французів, провальний матч із латвійцями і поразка у грі зі словенцями.

Групу D, матчі якої проходили у Братиславі, виграли словаки. Вдома вони зуміли обіграти Австрію (2:1), Угорщину (7:3) та Казахстан (3:1).

Групу F виграла збірна Данії, для якої цей раунд кваліфікації також був домашнім. Данці зуміли здолати Велику Британію (3:1), Японію (3:2, буліти) та Норвегію (4:1).

Таким чином, саме Латвія, Словаччина та Данія приєдналися до 9 збірних, які вже були учасниками Олімпіади-2026.

Склад групи на Олімпійських іграх 2026. Хокей, чоловіки:

Група А: Канада, Швеція, Швейцарія, Італія

Група В: Фінляндія, Німеччина, Чехія, Данія

Група С: РФ*, США, Словаччина, Латвія

Варто зазначити, що участь Росії поки що не підтверджена. Все буде залежати, чи IIHF зніме бан з цієї збірної.

Фаворитом традиційно виступає збірна Канада. США, Фінляндія, Швеція, Німеччина, Чехія та Швейцарія вважаються тими командами, які зможуть дати бій головному претенденту.