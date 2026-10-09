Українські хокеїсти за кордоном: Мережко допоміг Плзеню, Євтєхов набрав очки в Лізі чемпіонів

Гравці збірної України з хокею продовжують виступи в закордонних чемпіонатах і європейських турнірах.

Цього разу в центрі уваги – виступи наших хокеїстів у Лізі чемпіонів, чемпіонатах Фінляндії, Великої Британії та Польщі, а також в Оптібет-лізі й північноамериканських лігах.

Ліга чемпіонів

Капітан збірної України Ігор Мережко допоміг чеському Плзеню обіграти шведський Шеллефтео – 4:2.

Захисник не відзначився результативними діями, однак провів на льоду 18 хвилин і 11 секунд – шостий показник у команді. Він завдав двох кидків по воротах суперника, а його коефіцієнт корисності становив "+3".

Плзень наразі очолює турнірну таблицю Ліги чемпіонів. Чеський клуб виграв усі п'ять матчів.

На третій сходинці розташувалося Динамо з Пардубіце. Чинний чемпіон Чехії на виїзді здолав французький Бордо – 5:2.

Нападник Олексій Євтєхов долучився до перемоги результативною передачею. Він провів на льоду 10 хвилин і 46 секунд, виконав три кидки та заблокував один кидок суперника. Його показник плюс-мінус – "+1".

Також у четвер, 8 жовтня, Плзень переміг Ческе-Будейовіце в межах чеської Екстраліги – 4:1. Мережко провів на льоду 16 хвилин, завдав одного кидка та завершив зустріч із показником "+1".

Чемпіонат Фінляндії

У фінській Liiga Лукко на домашньому льоду поступився Ессят Порі – 2:5.

Найкращий бомбардир збірної України на чемпіонаті світу 2026 року Данило Трахт отримав 10 хвилин ігрового часу, але цього разу не відзначився голами чи результативними передачами.

Загалом у десяти матчах чемпіонату нападник набрав два очки – одну шайбу та один асист. Його Лукко має 17 очок і посідає сьоме місце серед 17 команд ліги.

Данило Трахт (№23) https://www.instagram.com/elonkuvaus/

Чемпіонат Великої Британії

Артем Бузоверя допоміг Ковентрі Блейз здолати Файф Флаєрз – 3:1.

Український нападник узяв участь у підготовці третьої шайби своєї команди, записавши на рахунок результативну передачу. Загалом він провів на льоду 16 хвилин і 54 секунди, двічі кидав по воротах і виграв 11 із 21 вкидання.

Ковентрі успішно розпочав сезон: команда виграла всі три матчі із загальною різницею шайб 10:5.

Чемпіонат Польщі

Санок-Сокіл поки не набрав очок у польській лізі. У неділю, 4 жовтня, команда Олега Шафаренка на виїзді поступилася Краковії – 2:3.

У складі Санок-Сокола шайбу закинув Іван Сисак, а Микита Сидоренко віддав результативну передачу.

Ігровий час також отримали Євген Ратушний, Богдан Трущенко, Нікіта Олійник, Денис Бородай і Нікіта Зозуля, які діяли в першій ланці, а також Олексій Янішевський та Володимир Чердак.

Полонія з Битома на домашньому льоду поступилася чинному чемпіону Польщі Тихи – 1:2. Український голкіпер Богдан Дьяченко відбив 27 кидків.

Натомість Заглембе на виїзді переміг Ястшембе – 4:2. У складі переможців Олександр Пересунько відзначився результативною передачею.

Оптібет-ліга

Хоча представники Київ Кепіталз не потрапили до складу збірної України під час успішного виступу на чемпіонаті світу в Дивізіоні IA, у клубі є хокеїсти, які своєю грою можуть претендувати на виклик до національної команди.

На цьому тижні "столичні" розгромили Рига Призму – 8:2. Серед українців шайбами відзначилися Віталій Андрейків і Данило Царковський. Андрейків також продемонстрував високу результативність, записавши на свій рахунок одразу п'ять асистів.

Результативними передачами відзначилися й Михайло Ковальчук та Ілля Коренчук.

Північна Америка

Принс-Джордж Кугарс переміг Брендон Кінгз – 3:1. Голкіпер збірної України Олександр Левшин цього разу залишився поза грою. Його місце у воротах посів Пейтон Шор, який відбив 23 кидки та став другою зіркою зустрічі.

В іншому матчі Кренбрук Бакс здолав Спрус-Гроув Сейнтс – 4:1. Український захисник Микола Косарев отримав ігровий час, проте результативними діями не відзначився. У його активі два асисти в семи матчах поточного сезону.

Тим часом Артур Чолач, єдиний українець, обраний на драфті НХЛ за останні 20 років, активно готується до початку сезону в складі Трентон Айронгокс. Команда виступає в ECHL – третій за рівнем професійній лізі Північної Америки після НХЛ та АХЛ.

Сезон у ECHL стартує 24 жовтня. Наразі клуб не оприлюднив інформації про товариські матчі.

Українське представництво в північноамериканському хокеї не обмежується цими гравцями. У лізі OJHL виступають нападники Єгор Стайко, Данило Денисенко та Марко Миронов, а також захисник Владислав Драгун. Ілля Шибінський грає в OHL, а Арсеній Воротеляк розпочав сезон у USHL.

Є українці й у студентському чемпіонаті NCAA – Ігнат Пазій, Микита Іващенко, Іван Кородюк та Михайло Данилов.

За віком більшість із цих хокеїстів ще можуть виступати за молодіжну збірну України U-20. Водночас їхній прогрес не має залишитися поза увагою тренерського штабу національної команди на чолі з Олександром Бобкіним.

Із багатьма молодими гравцями наставник "синьо-жовтих" знайомий ще за спільною роботою в юнацькій і молодіжній збірних, тож їхні виступи за океаном можуть стати важливим етапом на шляху до головної команди країни.