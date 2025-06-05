Дубль Драйзайтля допоміг Едмонтону здолати Флориду – переможну шайбу він закинув за 31 секунду до кінця овертайму

Сьогодні, 5 травня, розпочалася фінальна серія Кубку Стенлі-2025. Трофей розіграють Флорида Пантерз і Едмонтон Ойлерз. Торік саме ці команди також грали у фіналі. Серія затягнулася на 7 матчів, і перемогу здобули гравці "пантер".

Перша гра цьогорічного фіналу завершилася з рахунком 4:3 на користь господарів. Переможна шайба була закинута за 31 секунду до кінця овертайму. Її автором став Леон Драйзайтль.

Кубок Стенлі – сезон-2024/25

Фінал, 5 травня, перша гра

Едмонтон – Флорида 4:3 (1:2, 1:1, 1:0, 1:0)

Шайби: 1:0 – Драйзайтль (Веллман, Капанен, 2), 1:1 – Беннетт (Верхаге + Ткачак, 11), 1:2 – Маршан (Родрігес + Шмідт, 12), 1:3 – Беннетт (Ферхаге + Шмідт, 22), 2:3 – Арвідссон (Будріх, 24) 3:3 – Екхольм (Капанен + МакДевід, 47), 4:3 – Драйзайтль (Макдевід + Перрі, 80)

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Перший кидок був уже на 10 секунді, коли після вкидання досвідчений Корі Перрі наважився перевірити воротаря Пантерз.

У наступній атаці "нафтовиків" Леон Драйзайтль виграв боротьбу у Форслінга, відпасував на інший фланг. Там шайбу прийняв Волман і зробив накидання. Спочатку Каспарі Капанен не пробив Бобровського, а ось Драйзайтль зумів.

Для Леона це перша шайба у фіналах Кубку Стенлі. Минулого року зірковий німець за 7 поєдинків не зумів відзначитися взяттям воріт.

На 5 хвилині гри Сем Беннет "зловив" Ойлерз на зміні. Форвард підхопив шайбу біля своєї синьої лінії, відірвався від захисника, алеСтюарта Скіннера переграти не вдалося.

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Наступні дві хвилини були за "пантерами". Вони навіть отримали більшість – Корі Перрі високо підняв ключку і задів обличчя Форслінга. Дивна помилка від 40-річного гравця, для якого це вже п'ятий фінал за останні шість років.

За дві хвилини американський клуб зумів розіграти лише одну чудово комбінацію, але кидок Шмідта прийняв на себе захисник господарів. Ба більше – Макдевід утікав "на побачення" з Бобровським і лише поперечина врятувала чинного чемпіона НХЛ.

Клас Флориди дав про себе знати. На 11 хвилині Картер Верхаге завдав кидка. Перед воротами Скіннера були два своїх гравця і Сем Беннет. У такій "купі-малій" було важко сконцентруватися. Кріс Кноблаух вирішив взяти челендж. Арбітри хвилини дві дивилися повтор. Гол вирішили зарахувати.

Was no goalie interference the right call? pic.twitter.com/qv2MMyYqkB — Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) June 5, 2025

Неуспішний челендж карається двома хвилинами штрафу. У більшості Нейт Шмідт ювелірним пасом знайшов Маршанда, а той не залишив шансів воротарю.

JUST. LIKE. THAT.



BRAD MARCHAND MAKES IT 2-1 PANTHERS IN GAME 1 🐀 pic.twitter.com/bxWeoLBGYk — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) June 5, 2025

Не пройшло й двадцяти секунд, як сталося вилучення у Флориди. Більшість Едмонтона тривала лише 6 секунд. Ні, не гол. Корі Перрі поставив підніжку супернику. Чотири на чотири колективи грали близько 10 секунд. Аарон Екблад заблокував Драйзайтля.

У форматі 4 на 3 Ойлерз чудово комбінували. Ще б пак! Всі зірки були на льоду: Макдевід, Драйзайтль, Бушар і Ньюджент-Хопкінс. Зрівняти рахунок не вдалося до кінця перших двадцяти хвилин.

На початку третього Пантерз подвоїли свою перевагу. Третю шайбу також організував Нейт Шмідт. Форвард знайшов свого колегу Беннета, а той втретє засмутив Стюарта Скіннера. Для Флориди це був лише 9 кидок у площину.

SAM BENNETT SCORES HIS SECOND OF GAME 1



FULL ON RAT ATTACK IN EDMONTON 😱 pic.twitter.com/6fOXHSHC8j — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) June 5, 2025

Едмонтон не опустив руки. Гравець четвертої ланки Віктор Арвідссон вирішив пробити із зони для вкидання. Російський голкіпер Флориди згрупувався, але шайба зрадницьки "прорвалася" під ліктем і над щитком.

Viktor Arvidsson lets it fly 🚀 pic.twitter.com/Orv4ZCmoqB — Sportsnet (@Sportsnet) June 5, 2025

Здавалося, що такий початок періоду це лише розігрів – ні. Наступні 10 хвилин було затишшя. На 32 хвилині пресинг "пантер" у чужій зоні дав про себе знати. Могли закидати Барков та Райнхард – Скіннер виручив.

Рахунок не змінився до сирени. Треба зазначити, що "нафтовики" не виблискували. Перший період вони перекидали опонентів – 14:7. У другому підопічні Пола Моріса були активніші – 17:8.

Звичайно, що у вирішальному періоді такого бути не могло. Едмонтону треба було відіграватися, їх гнала вперед рідна публіка. Ближче до середини третього періоду Макдевід отримав шайбу, пришвидшився, стягнув захисників і віддав на Екхольма – швед закинув у "дев'ятку".

EKHOLM TIES IT OFF THE MCDAVID DISH



3-3 IN THE THIRD OF GAME 1 🚨 pic.twitter.com/1Yu6KL95rq — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) June 5, 2025

Переможець не визначився в основний час. Що лише підтверджує той факт, що команди дуже рівні.

Все йшло до того, що клуби змушені гратимуть другий овертайм. Гравець Флориди Томаш Носек виніс шайбу за межі майданчика, за що покараний 2 хвилинами штрафу (затримка гри).

Господарі цим скористалися. Останню шайбу у грі закинув Леон Драйзайтль, який сьогодні відіграв рахунок у матчі.

Флорида проводить свій 32 сезон у НХЛ. Клуб у сезоні-2024/25 вперше став володарем Кубку Стенлі. Перед цим вони програли у фіналі Вегасу. Пантерз також доходили до фіналу в сезоні-1995/96.

Едмонтон приєднався до ліги в 1979 році. За свою історію канадський клуб 5 разів ставав чемпіоном, але востаннє це було ще в 1990 році. Чотири з п'яти Кубків Стенлі вдалося виграти, коли за Ойлерз виступав Вейн Грецкі.