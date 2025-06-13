Програвали 0:3: Едмонтон завдяки шайбі Драйзайтля вирвав перемогу над Флоридою

У ніч на 13 червня відбувся четвертий матч фінальної серії Кубка Стенлі-2025 між Флоридою та Едмонтоном. Поєдинок проходив на арені "Емері-Банк Арена" в місті Санрайз, штат Флорида.

Гра завершилася перемогою Едмонтона в овертаймі з рахунком 5:4.

НХЛ – Кубок Стенлі-2024/25

Фінал, четверта гра, 13 червня

Флорида – Едмонтон 4:5 (3:0, 0:3, 1:1, 0:1) ОТ

Шайби: 1:0 – Ткачак (11:40, більшість), 2:0 – Ткачак (16:56, більшість), 3:0 – Лунделл (19:18), 3:1 – Ньюджент-Гопкінс (23:33, більшість), 3:2 – Нерс (32:47), 3:3 – Подколзін (35:05), 3:4 – Волмен (53:36), 4:4 – Райнхард (59:40), 4:5 – Драйзайтль (71:18)

Статистика матчу

Активніше почали гру гості, проте перша небезпека виникла саме біля їх воріт. На другій хвилині Стюарт Скіннер двічі виручив своїх одноклубників.

Відразу після таких сейвів у найближчій паузі транслятор нагадав, що канадський голкіпер має ідеальну статистику в четвертих матчах плейоф: 6 перемог, 2 шатаути і 95,5% відбитих кидків.

Патнтерз почали тиснути й надалі. Відкрити рахунок вдалося у більшості. Відзначився Меттью Ткачак. Закинута шайба окрилила господарів. За 6 хвилин до кінця Флорида лідирувала за кидками в площину 13:2.

RIGHT OFF THE DRAW!! pic.twitter.com/d9WzTTutow — x - Florida Panthers (@FlaPanthers) June 13, 2025

Все-таки Ойлерз знайшли сили провести кілька хвилин у зоні суперника. Все змінило чергове вилучення. У меншості Едмонтон пропустив вдруге. Їх знову покарав Меттью Ткачак.

MATTHEW TKACHUK AGAIN ‼️ pic.twitter.com/poMQFH27ON — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) June 13, 2025

Третя шайба виникла нізвідки. Картер Верхаге за воротами Едмонтона завдяки силовому прийому забрав шайбу, відпасував на Антона Лунделла, а фінський захисник довів справу до розгрому.

PANTHERS MAKE IT 3-0 IN THE FINAL MINUTE OF THE FIRST 😳 pic.twitter.com/6nBfZPUS7t — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) June 13, 2025

Три шайби за період дозволили Флориді встановити унікальний рекорд фіналів НХЛ.

У перерві Кріс Кнобалух зробив ротацію голкіперів – Келвін Пікар вийшов замість Стюарта Скіннера. Воротар перервав свою успішну серію виступів у четвертих зустрічах у серіях плейоф.

Скіннер міг забивати на другій хвилині другої 20-хвилинки. Звичайно, не Стюарт, а його тезка Джефф, який вперше потрапив у заявку "нафтовиків" на матч фінальної серії.

Ще через дві хвилини віч-на-віч із Бобровським виходив Еван Бушар. Зірковий захисник не зміг переграти "Боба". Невдовзі Ойлерз отримали кількісну перевагу. Захист "пантер" загубив досвідченого Раян Ньюджента-Хопкінса, а той точним кидком поліпшив становище канадської організації.

RYAN NUGENT-HOPKINS GETS THE OILERS ON THE BOARD 🚨 pic.twitter.com/dmrb1r1zUP — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) June 13, 2025

Перший небезпечний момент чинний чемпіон отримав на 11 хвилині другого періоду. Джейк Волман втратив каучуковий диск і Антон Лунделл міг робити дубль, але "міні-буліт" не реалізував. Пікар вчасно вийшов із воріт, чим скоротив кут обстрілу і не дозволив шайбі опинитися у воротах.

Не пройшло й двох хвилин, як Едмонтон скоротив відставання до мінімуму. Дернелл Нерс наважився на кидок фактично з нульового кута, чим застав зненацька "Боба".

Гості "відчули кров". Допоміг і Олександр Барков, який невдало викинув шайбу за межі майданчику, за що був покараний 2 хвилинами штрафу. Едмонтон насідав, комбінував, кидав, але не зрівняв рахунок. Позитиву додало те, що нарешті зрівнялися за кидками в площину – 20:20.

А невдовзі таки вдалося відновити статус-кво й на табло. Росіянин Подколзін виграв боротьбу на "п'ятаку" в габаритного Мікколи і першим був на добиванні.

Востаннє відставання три шайби у фіналі Кубку Стенлі зуміла відіграти Кароліна. Сталося це ще в 2006 році, коли Гаррікейнс грали з Едмонтоном.

У третьому періоді все змінилося. Колектив Пола Моріса володів ініціативою і кілька разів мав нагоди знову вийти вперед. Перша атака гостей виникла гостей на 10 хвилині, але Корі Перрі не підняв шайбу з близької відстані, що дозволило Бобровському ковзаном (!) врятувати ворота.

Зрозуміло, що чим ближче була фінальна сирена, тим менш активно грали колективи. Першими помилилися господарі. Ньюджент-Хопкінс і Каппанен завдяки пресингу забрали шайбу, а Джейку Волмену лишалося лише влучно пробити, що він і зробив.

Звісно, ​​Флорида за підтримки рідних трибун побігла відіграватись. Вдалося це зробити за 19,5 секунди до кінця, коли замість Бобровського вийшов ще один польовий гравець.

THE PANTHERS TIE IT WITH 19 SECONDS LEFT 😱



WHAT A GAME 🔥 pic.twitter.com/uyxWamZGUy — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) June 13, 2025

Через 90 секунд від початку овертайму Ойлерз могли закидати. Спочатку на заваді стала стійка, а потім нога Форслінга.

На сьомій хвилині долю зустрічі міг вирішувати Сем Беннетт. На його кидок пасткою зреагував Пікар, а потім шайба влучила в поперечину.

Пантерз краще володіли шайбою, але забити першими змогли гравці Едмонтона. Відзначився Леон Драйзайтль.

LEON DRAISAITL IS THE OT HERO ONCE AGAIN



THE OILERS WIN GAME 4 AND TIE THE SERIES 🚨 pic.twitter.com/8XxHFrKIjA — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) June 13, 2025

Зазначимо, що перший матч в овертаймі виграв Едмонтон. Другий поєдинок також завершився в овертаймі, але перемогою Флориди. Третя зустріч була найменш рівною, оскільки Ойлерз повністю провалилися.