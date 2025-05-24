Едмонтон переграв Даллас та зрівняв рахунок у фінальній серії Заходу

У ніч з 23 на 24 травня відбувся другий матч фінальної серії Заходу в межах Кубку Стенлі.

Едмонтон здобув переконливу перемогу над Далласом, завдяки чому зрівняв рахунок у серії.

Ойлерз закинули три шайби у ворота суперника в перших двох періодах, після чого впевнено довели справу до позитивного для себе результату. Нагадаємо, у перший матч цих команд завершився розгромом від Старз.

НХЛ-2024/25 – Кубок Стенлі

Фінал Заходу, 24 травня

Даллас – Едмонтон 0:3 (0:1, 0:2, 0:0) (1:1 в серії)

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Напередодні Флорида вдруге поспіль розгромила Кароліну та закріпила лідерство у фіналі Сходу.