Флорида розгромно перемогла Кароліну у другому матчі фінальної серії Сходу

У ніч з 22 на 23 травня відбувся другий матч фінальної серії Східної конференції між Кароліною та Флоридою.

Дубль Беннета допоміг Пантерз знову п'ять раз відзначитись у воротах суперників та збільшити власну перевагу.

Нагадаємо, що перший матч команд також завершився розгромом Гаррікейнз – 2:5.

НХЛ-2024/25 – Кубок Стенлі

Фінал Сходу, 23 травня

Кароліна – Флорида 0:5 (0:3, 0:2, 0:1) (0:2 в серії)

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Нагадаємо, у попередньому раунді Кароліна вибила Вашингтон Кепіталз. Схоже, це засмутило російського гравця столичного клубу Олександра Алексєєва, який влаштував бійку в нетверезому стані поблизу однієї з піцерій столиці США.