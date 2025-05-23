Флорида розгромно перемогла Кароліну у другому матчі фінальної серії Сходу
У ніч з 22 на 23 травня відбувся другий матч фінальної серії Східної конференції між Кароліною та Флоридою.
Дубль Беннета допоміг Пантерз знову п'ять раз відзначитись у воротах суперників та збільшити власну перевагу.
Нагадаємо, що перший матч команд також завершився розгромом Гаррікейнз – 2:5.
НХЛ-2024/25 – Кубок Стенлі
Фінал Сходу, 23 травня
Кароліна – Флорида 0:5 (0:3, 0:2, 0:1) (0:2 в серії)
Нагадаємо, у попередньому раунді Кароліна вибила Вашингтон Кепіталз. Схоже, це засмутило російського гравця столичного клубу Олександра Алексєєва, який влаштував бійку в нетверезому стані поблизу однієї з піцерій столиці США.