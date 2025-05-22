5 шайб від Далласа в третьому періоді дозволили розпочати фінал Заходу з перемоги над Едмонтоном

У ніч на 21 травня стартував фінал Західної конференції Національної хокейної ліги сезону-2024/25.

Даллас Старз проявили характер і здобули перемогу над Едмонтоном із рахунком 6:3.

"Нафтовики" тримали гру під контролем, ведучи перед останнім періодом у дві шайби. Техаський клуб за перші 6 хвилин третього періоду закинув тричі, чим перевернув хід матчу.

Едмонтон додав в атаці, але спочатку Сегін оформив дубль, а потім Еса Лінделль поставив крапку, закинувши у порожні ворота.

НХЛ – Кубок Стенлі-2024/25

Фінал Сходу, 21 травня

Даллас – Едмонтон – 6:3 (1:1, 0:2, 1:2)

Нагадаємо, вчора чинний володар Кубку Стенлі Флорида Пантерз розпочала перемогою фінал Сходу з Кароліною.