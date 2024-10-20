Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Хокей

Сокіл зустріччю проти Сісака завершить виступи у Континентальному кубку

Руслан Травкін — 20 жовтня, 08:36
Сокіл зустріччю проти Сісака завершить виступи у Континентальному кубку
hcsokil.com.ua

Сьогодні, 20 жовтня, київський Сокіл проведе матч проти Сісака у межах 3 туру Континентального кубка.

Для чемпіона України це буде заключний матч у турнірі. Кияни поступилися у перших двох матчах і втратили шанси на вихід до наступного етапу.

Спочатку команда Шафаренка спочатку поступилася господарям турніру італійському Ріттнеру, а потім була поразка від словенського Єсініце.

Гра проти Сісака стартує о 16:00. Хорватський клуб за 2 гри також має 0 балів.

Всі матчі квартету відбудуться на "Арена Ріттен" в італійському місті Ріттен. У наступний етап вийде лише переможець групи.

Пряма трансляція:

Континентальний кубок Сокіл хокей

Сокіл

Сокіл зазнав другої поразки поспіль і втратив шанси на вихід до наступного раунду Континентального кубку
Сокіл зіграє проти Єсеніце у 2 турі Континентального кубка
Сокіл стартував з поразки від Ріттнера у Континентальному кубку
Сокіл зустріччю з Ріттнером стартує у Континентальному кубку
Сокіл оголосив заявку на матчі другого раунду Континентального кубку-2024/25

Останні новини