Сокіл зустріччю проти Сісака завершить виступи у Континентальному кубку
hcsokil.com.ua
Сьогодні, 20 жовтня, київський Сокіл проведе матч проти Сісака у межах 3 туру Континентального кубка.
Для чемпіона України це буде заключний матч у турнірі. Кияни поступилися у перших двох матчах і втратили шанси на вихід до наступного етапу.
Спочатку команда Шафаренка спочатку поступилася господарям турніру італійському Ріттнеру, а потім була поразка від словенського Єсініце.
Гра проти Сісака стартує о 16:00. Хорватський клуб за 2 гри також має 0 балів.
Всі матчі квартету відбудуться на "Арена Ріттен" в італійському місті Ріттен. У наступний етап вийде лише переможець групи.