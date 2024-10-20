Сокіл зустріччю проти Сісака завершить виступи у Континентальному кубку

Сьогодні, 20 жовтня, київський Сокіл проведе матч проти Сісака у межах 3 туру Континентального кубка.

Для чемпіона України це буде заключний матч у турнірі. Кияни поступилися у перших двох матчах і втратили шанси на вихід до наступного етапу.

Спочатку команда Шафаренка спочатку поступилася господарям турніру італійському Ріттнеру, а потім була поразка від словенського Єсініце.

Гра проти Сісака стартує о 16:00. Хорватський клуб за 2 гри також має 0 балів.

Всі матчі квартету відбудуться на "Арена Ріттен" в італійському місті Ріттен. У наступний етап вийде лише переможець групи.

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