Капітан Рейнджерс Труба отримав приз НХЛ за лідерство імені Марка Мессьє

Національна хокейна ліга (НХЛ) офіційно оголосила, що "Приз Марка Месьє за лідерство" у 2024 році отримує капітан Рейнджерс Джейкоб Труба.

Імена претендентів не оголошувалися, названий лише переможець, якого обрав шестиразовий володар Кубку Стенлі, легендарний канадський форвард Марк Мессьє.

30-річний захисник став першим гравцем клубу з Нью-Йорка, який отримав цей приз.

У регулярному чемпіонаті, який "рейнджери" виграли, Труба провів 69 матчів та набрав 22 (3 шайби + 19 передачі) очки. Також у його активі 183 блоки (1-ше місце в команді) та 191 силовий прийом (2-ге).

Відео силових прийомів Труби

Нагадаємо, Едмонтон завдяки результативній грі форварда Леона Драйзайтля переміг Ванкувер, а Бостон був сильнішим за Флориду.

Серед кандидатів на звання кращих на позиції в лізі є гравці українського походження.

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