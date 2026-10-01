Піттсбург розгромив Філадельфію 7:0, Лос-Анджелес програв Колорадо у регулярному чемпіонаті НХЛ
НХЛ 1 жовтня
У ніч проти 1 жовтня відбулися чергові матчі нового сезону Національної хокейної ліги.
Жоден із трьох поєдинків не перейшов в овертайм. Торонто з різницею в одну шайбу переміг Айлендерс завдяки ударному першому періоду, тоді як Піттсбург розгромив "всуху" Філадельфію.
В останній зустрічі Лос-Анджелес, який намагався нав'язати боротьбу, програв Колорадо.
НХЛ – регулярний чемпіонат
1 жовтня
Торонто – Айлендерс 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)
Філадельфія – Піттсбург 0:7 (0:2, 0:3, 0:2)
Колорадо – Лос-Анджелес 8:4 (2:1, 4:2, 2:1).
Таблиця Східної конференції
Таблиця Західної конференції
Нагадаємо, що 30 вересня відбулися стартові ігри НХЛ.