Піттсбург розгромив Філадельфію 7:0, Лос-Анджелес програв Колорадо у регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч проти 1 жовтня відбулися чергові матчі нового сезону Національної хокейної ліги.

Жоден із трьох поєдинків не перейшов в овертайм. Торонто з різницею в одну шайбу переміг Айлендерс завдяки ударному першому періоду, тоді як Піттсбург розгромив "всуху" Філадельфію.

В останній зустрічі Лос-Анджелес, який намагався нав'язати боротьбу, програв Колорадо.

НХЛ – регулярний чемпіонат

1 жовтня

Торонто – Айлендерс 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

Філадельфія – Піттсбург 0:7 (0:2, 0:3, 0:2)

Колорадо – Лос-Анджелес 8:4 (2:1, 4:2, 2:1).

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Нагадаємо, що 30 вересня відбулися стартові ігри НХЛ.