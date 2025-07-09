Віцечемпіон України продовжив контракт з найкращим бомбардиром клубу
Ярослав Панченко
ХК Київ Кепіталз
Хокейний клуб Київ Кепіталз оголосив про продовження контракту з нападником Ярославом Панченком.
Про це повідомила пресслужба віцечемпіона України.
Про термін угоди не розголошується.
У чемпіонаті 2024/2025 нападник записав до свого активу 30 голів і 28 асистів, ставши найкращим бомбардиром клубу за підсумками двох останніх сезонів.
Раніше повідомлялося, що клуб оголосив про рішення заявитись у Балтійську лігу на сезон-2025/26.
Минулого сезону Кепіталз пробились у фінал плейоф чемпіонату України, де поступились Кременчуку із загальним рахунком у серії 3:4.