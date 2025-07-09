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Віцечемпіон України продовжив контракт з найкращим бомбардиром клубу

Олексій Мурзак — 9 липня 2025, 22:14
Віцечемпіон України продовжив контракт з найкращим бомбардиром клубу
Ярослав Панченко
ХК Київ Кепіталз

Хокейний клуб Київ Кепіталз оголосив про продовження контракту з нападником Ярославом Панченком.

Про це повідомила пресслужба віцечемпіона України.

Про термін угоди не розголошується.

У чемпіонаті 2024/2025 нападник записав до свого активу 30 голів і 28 асистів, ставши найкращим бомбардиром клубу за підсумками двох останніх сезонів.

Раніше повідомлялося, що клуб оголосив про рішення заявитись у Балтійську лігу на сезон-2025/26.

Минулого сезону Кепіталз пробились у фінал плейоф чемпіонату України, де поступились Кременчуку із загальним рахунком у серії 3:4.

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