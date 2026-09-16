Київ Кепіталз розгромив Хокей Панкс у матчі 2 туру Балтійської ліги

Київ Кепіталз здобув другу перемогу поспіль на старті сезону-2026/27 в Балтійській лізі.

Український клуб на домашньому майданчику переконливо переміг Хокей Панкс із Вільнюса – 6:1.

Кияни одразу захопили ініціативу та за підсумками першого періоду двічі вразили ворота суперника. На першу перерву команди пішли за рахунку 2:0 на користь Кепіталз.

У другій двадцятихвилинці українська команда продовжила домінувати та ще раз забила, збільшивши перевагу до трьох шайб – 3:0.

Останній період став найрезультативнішим у зустрічі. Київ Кепіталз ще тричі відзначився у воротах Хокей Панкс, дозволивши литовцям закинути лише шайбу престижу.

Для Київ Кепіталз це вже друга перемога поспіль у новому сезоні. У стартовому матчі команда обіграла ХС Рига – 3:0.

Наступний матч Київ Кепіталз проведе 19 вересня на виїзді проти ризького Мого.

Балтійська ліга

2-й тур, 16 вересня

Київ Кепіталз – Панкс Вільнюс 6:1 (2:0, 1:0, 3:1)

Шайби: 1:0 – 11:45 Брантс, 2:0 – 19:20 Сарканіс, 3:0 – 22:29 Ковальчук, 4:0 – 40:16 Коренчук, 4:1 – 42:44 Беліченка, 5:1 – 43:17 Страднієкс, 6:1 – 47:33 Сарканіс

Напередодні Сокіл зазнав розгромної поразки у стартовому матчі чемпіонату Польщі.