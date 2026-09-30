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Київ Кепіталз обіграв Призму та здобув третю поспіль перемогу в Балтійській лізі

Олексій Мурзак — 30 вересня 2026, 21:48
Київ Кепіталз обіграв Призму та здобув третю поспіль перемогу в Балтійській лізі
ХК Київ Кепіталз

Київ Кепіталз переміг Призму у матчі регулярного чемпіонату Балтійської хокейної ліги.

Зустріч завершилася з рахунком 6:3.

Кияни пропустили вже на 16-й секунді, проте Вілле Раутіала швидко відновив рівновагу. На початку другого періоду Призма знову вийшла вперед.

Після цього Київ Кепіталз закинув чотири шайби поспіль – відзначилися Михайло Ковальчук, Віталій Андрейків, Кевінс Страдніекс та Едуардс Уго Янсонс. Ще до другої перерви суперник скоротив відставання.

Остаточний рахунок встановив Ілля Коренчук, який реалізував більшість наприкінці третього періоду. Дейвідс Сарканіс завершив зустріч із чотирма результативними передачами.

Зазначимо, що ця перемога стала третьою поспіль для українського клубу. 

Балтійська ліга
6 тур, 30 вересня

Київ Кепіталз – Призма 6:3 (1:1, 4:2, 1:0)

Шайби: 0:1 – 00:16 Лочмеліс; 1:1 – 02:13 Раутіала; 1:2 – 20:24 Єкімовс; 2:2 – 24:05 Ковальчук; 3:2 – 24:44 Андрейків; 4:2 – 29:36 Страдніекс; 5:2 – 31:03 Янсонс; 5:3 – 33:14 Вітолс (більшість); 6:3 – 55:59 Коренчук (більшість).

Нагадаємо, у попередньому турі кияни розгромили Пункс.

Балтійська Ліга Київ Кепіталз

Київ Кепіталз

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