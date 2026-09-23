Київ Кепіталз розгромив Лієпаю у Балтійській лізі

Київ Кепіталз здобув третю перемогу у сезоні-2026/27 в Балтійській лізі, обігравши на виїзді Лієпаю.

Зустріч завершилась з рахунком 5:0.

Кияни вийшли вперед наприкінці першого періоду, реалізувавши більшість. Шайба в активі 22-річного Кевінса Страдніекса. У другій 20-хвилинці Харійс Брантс подвоїв перевагу українського колективу, а Дейвідс Сарканіс довів рахунок до розгромного, використавши більшість.

У третьому періоді кияни відзначились ще двічі, зокрема дубль оформив Страдніекс.

Балтійська ліга

4 тур, 23 вересня

Лієпая – Київ Кепіталз 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)

Голи: 0:1 – 18:37 Страдніекс (більшість), 0:2 – 35:34 Брантс, 0:3 – 39:54 Сарканіс (більшість), 0:4 – 44:32 Спруктс (більшість), 0:5 – 54:45 Страдніекс

Напередодні Київ Кепіталз виступив із офіційним повідомленням, у якому звинуватив Сокіл та кілька інших клубів у порушенні контрактних норм IIHF (Міжнародної федерації хокею з шайбою).