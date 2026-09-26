Київ Кепіталз у матчі з 10 шайбами розтрощив Пункс у Балтійській лізі

Київ Кепіталз здобув четверту перемогу у сезоні-2026/27 в Балтійській лізі, обігравши Пункс Вільнюс.

Зустріч завершилась з рахунком 9:1.

Кияни вийшли вперед вже на 5-й хвилині поєдинку, а до завершення періоду закинули ще чотири шайби. У другій 20-хвилинці Дейвідс Сарканіс відзначився ще двічі, оформивши хеттрик. На це Пункс відповів влучним кидком Редько.

У третьому періоді Кепіталз відзначились ще раз, встановивши остаточний рахунок у зустрічі – 9:1.

Балтійська ліга

5 тур, 26 вересня

Пункс Вільнюс – Київ Кепіталз 1:9 (0:5, 1:3, 0:1)

Шайби: 0:1 – 05:36 Жукаускас, 0:2 – 06:33 Ціпрусс, 0:3 – 11:33 Ціпрусс, 0:4 – 12:22 Страдніекс, 0:5 – 18:27 Сарканіс, 0:6 – 24:36 Сарканіс, 0:7 – 31:01 Сарканіс, 1:7 – 34:39 Редько, 1:8 – 38:54 Спруктс, 1:9 – 44:57 Зелтс

Напередодні Київ Кепіталз виступив із офіційним повідомленням, у якому звинуватив Сокіл та кілька інших клубів у порушенні контрактних норм IIHF (Міжнародної федерації хокею з шайбою).