Київ Кепіталз розгромив Призму та здобув четверту перемогу поспіль у Балтійській лізі

Київ Кепіталз на виїзді переміг ризьку Призму в регулярному чемпіонаті Балтійської хокейної ліги.

Зустріч завершилася з рахунком 8:2.

Кияни відкрили рахунок у першому періоді завдяки голу Дейвідса Сарканіса. На початку другої двадцятихвилинки Едуардс Уго Янсонс подвоїв перевагу гостей.

Призма відповіла шайбою Емілса Лочмеліса, проте ще до другої перерви Андрейків відновив перевагу Київ Кепіталз у дві шайби, відзначившись у меншості.

У заключному періоді український клуб закинув п'ять шайб. Сарканіс та Янсонс оформили дублі, а також забили Олегс Шишлянніковс, Кевінс Страдніекс і Данило Царковський. Господарі відповіли лише голом Робертса Вітолса в меншості.

Найрезультативнішим гравцем зустрічі став Андрейків із сімома очками – 1+6. Сарканіс записав до активу 4 бали – 2 шайби та 2 передачі.

Балтійська ліга

7 тур, 3 жовтня

Рига Призма – Київ Кепіталз 2:8 (0:1, 1:2, 1:5)

Шайби: 0:1 – 04:06 Сарканіс; 0:2 – 20:23 Янсонс; 1:2 – 30:58 Лочмеліс; 1:3 – 35:45 Андрейків (меншість); 1:4 – 43:05 Сарканіс; 1:5 – 43:28 Шишлянніковс; 2:5 – 45:59 Вітолс (меншість); 2:6 – 51:01 Янсонс; 2:7 – 58:08 Страдніекс; 2:8 – 59:48 Царковський.

Це четверта поспіль перемога команди Олега Тимченка. У попередньому матчі кияни також обіграли Призму – 6:3.