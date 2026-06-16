Київ Кепіталз припинив співпрацю з чеським захисником

Київ Кепіталз припинив співпрацю з 29-річним чеським захисником Даніелем Клінецьки.

Про це повідомила пресслужба українського клубу, який виступає в Балтійській лізі.

Клінецьки приєднався до Київ Кепіталз у січні поточного року. На рахунку чеха 20 проведених матчів, в яких він відзначився двома голами та сімома асистами.

Напередодні столичний клуб посилив склад найкращим захисником минулого регулярного сезону Балтійської ліги.

Також колектив оголосив про підписання фінського захисника.

Нагадаємо, у своєму дебютному сезоні в Балтійській лізі Київ Кепіталз дійшов до 1/2 фіналу плейоф, де програв латвійському Мого.