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Київ Кепіталз припинив співпрацю з чеським захисником

Олексій Мурзак — 16 червня 2026, 17:30
Київ Кепіталз припинив співпрацю з чеським захисником
Даніель Клінецьки
ХК Київ Кепіталз

Київ Кепіталз припинив співпрацю з 29-річним чеським захисником Даніелем Клінецьки.

Про це повідомила пресслужба українського клубу, який виступає в Балтійській лізі.

Клінецьки приєднався до Київ Кепіталз у січні поточного року. На рахунку чеха 20 проведених матчів, в яких він відзначився двома голами та сімома асистами.

Напередодні столичний клуб посилив склад найкращим захисником минулого регулярного сезону Балтійської ліги.

Також колектив оголосив про підписання фінського захисника.

Нагадаємо, у своєму дебютному сезоні в Балтійській лізі Київ Кепіталз дійшов до 1/2 фіналу плейоф, де програв латвійському Мого.

Київ Кепіталз

Київ Кепіталз

Київ Кепіталз припинив співпрацю з латвійським захисником
Київ Кепіталз посилив склад найкращим захисником минулого регулярного сезону Балтійської ліги
Київ Кепіталз оголосив про припинення співпраці з двома латвійськими гравцями
Київ Кепіталз підписав фінського захисника
Київ Кепіталз підписав нападника збірної України із французького чемпіонату

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