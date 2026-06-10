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Київ Кепіталз підписав фінського захисника

Олексій Мурзак — 10 червня 2026, 20:19
Київ Кепіталз підписав фінського захисника
Вілле Раутіала

Фінський захисник Вілле Раутіала став гравцем Київ Кепіталз.

Про це повідомила пресслужба українського клубу, який виступає у Балтійській лізі.

Майже всю свою кар'єру Вілле провів у межах батьківщини. Перші кроки на юнацькому та молодіжному рівнях захисник робив у команді Блюз з його рідного міста Еспоо.

Далі у кар'єрі Раутіали були Кікко-Вантаа, Йокеріт (U-20) та Кікко-Еспоо. Попередній сезон фін провів у складі французького Кана.

На дорослому рівні Вілле по одному разу ставав срібним та бронзовим призером другого дивізіону чемпіонату Фінляндії – Местіс.

Нагадаємо, у своєму дебютному сезоні в Балтійській лізі Київ Кепіталз дійшов до 1/2 фіналу плейоф, де програв латвійському Мого.

Київ Кепіталз

Київ Кепіталз

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