Київ Кепіталз підписав фінського захисника

Фінський захисник Вілле Раутіала став гравцем Київ Кепіталз.

Про це повідомила пресслужба українського клубу, який виступає у Балтійській лізі.

Майже всю свою кар'єру Вілле провів у межах батьківщини. Перші кроки на юнацькому та молодіжному рівнях захисник робив у команді Блюз з його рідного міста Еспоо.

Далі у кар'єрі Раутіали були Кікко-Вантаа, Йокеріт (U-20) та Кікко-Еспоо. Попередній сезон фін провів у складі французького Кана.

На дорослому рівні Вілле по одному разу ставав срібним та бронзовим призером другого дивізіону чемпіонату Фінляндії – Местіс.

Нагадаємо, у своєму дебютному сезоні в Балтійській лізі Київ Кепіталз дійшов до 1/2 фіналу плейоф, де програв латвійському Мого.