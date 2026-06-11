Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Хокей

Київ Кепіталз посилив склад найкращим захисником минулого регулярного сезону Балтійської ліги

Олексій Мурзак — 11 червня 2026, 22:57
Київ Кепіталз посилив склад найкращим захисником минулого регулярного сезону Балтійської ліги
Паулс Сварс
ХК Київ Кепіталз

Київ Кепіталз оголосив про підписання латвійського захисника Паулса Сварса.

Про це повідомила пресслужба українського клубу, який виступає у Балтійській лізі.

У дорослому хокеї Паулс розпочав свій шлях у складі ХШ Рига. Також у себе на батьківщині латвієць захищав кольори Динамо, Олімпа та Лієпаї, у складі якої минулого сезону набрав 45 очок (12+33) за підсумками 48 поєдинків.

За кордоном наш новачок встиг програти за шведський Тролльгеттан, угорський Дунауйвароши Ацельбікак та польську "Торунь".

Окрім того, в активі Сварса є досвід виступів за юнацьку, молодіжну та національну збірну Латвії.

Серед особистих досягнень Паулса – срібні нагороди молодіжного чемпіонату світу (U-20) у дивізіоні 1А, а також золоту, срібну та бронзову медалі Оптібет ліги.

За підсумками попереднього сезону його було визнано найкращим захисником регулярного чемпіонату Оптібет ліги.

Напередодні київський колектив оголосив про підписання фінського захисника.

Київ Кепіталз

Київ Кепіталз

Київ Кепіталз оголосив про припинення співпраці з двома латвійськими гравцями
Київ Кепіталз підписав фінського захисника
Київ Кепіталз підписав нападника збірної України із французького чемпіонату
Київ Кепіталз підписав фінського захисника
Триразовий чемпіон України став гравцем Київ Кепіталз

Останні новини