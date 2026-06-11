Київ Кепіталз посилив склад найкращим захисником минулого регулярного сезону Балтійської ліги

Київ Кепіталз оголосив про підписання латвійського захисника Паулса Сварса.

Про це повідомила пресслужба українського клубу, який виступає у Балтійській лізі.

У дорослому хокеї Паулс розпочав свій шлях у складі ХШ Рига. Також у себе на батьківщині латвієць захищав кольори Динамо, Олімпа та Лієпаї, у складі якої минулого сезону набрав 45 очок (12+33) за підсумками 48 поєдинків.

За кордоном наш новачок встиг програти за шведський Тролльгеттан, угорський Дунауйвароши Ацельбікак та польську "Торунь".

Окрім того, в активі Сварса є досвід виступів за юнацьку, молодіжну та національну збірну Латвії.

Серед особистих досягнень Паулса – срібні нагороди молодіжного чемпіонату світу (U-20) у дивізіоні 1А, а також золоту, срібну та бронзову медалі Оптібет ліги.

За підсумками попереднього сезону його було визнано найкращим захисником регулярного чемпіонату Оптібет ліги.

Напередодні київський колектив оголосив про підписання фінського захисника.