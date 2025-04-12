Чемпіонська шайба Середницького в огляді матчу Київ Кепіталз – Кременчук

Кременчук виграв сьомий поєдинок фінальної серії плейоф чемпіонату України у Київ Кепіталз.

Огляд матчу

Кременчук за 26 секунд до завершення зустрічі зміг зрівняти рахунок та перевести гру в овертайм. В екстратаймі Богдан Середницький скористався помилкою захисту киян та приніс клубу другий титул в історії.

Плейоф чемпіонату України з хокею

Фінал, сьомий матч, 11 квітня

Київ Кепіталз – Кременчук 1:2 (0:0, 0:0, 1:1, ОТ – 0:1)

(рахунок в серії – 3:4)

Шайби: 1:0 – 43:15 Черненко (Панченко), 1:1 – 59:33 Лялька, 1:2 – 63:23 Середницький

Нагадаємо, перша гра завершилася перемогою столичного клубу в овертаймі. У другій зустрічі Кременчук зрівняв рахунок у серії. У третьому матчі Кепіталз змогли в результативному поєдинку вирватися вперед, також столичний колектив забрав четверту гру. П'ята зустріч завершилася тріумфом Кременчука. У шостій дуелі колектив Ігоря Єдапіна зумів зрівняти рахунок у серії.

Зауважимо, що лише вдруге в історії доля титулу чемпіона України вирішилась у сьомому матчі серії. Вперше це трапилося у 2020 році, коли Кременчук виборов титул у серії з Донбасом.