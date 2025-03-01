Кременчук вдруге за тиждень обіграв Шторм у чемпіонаті України

Кременчук обіграв одеський Шторм у матчі чемпіонату України з хокею.

Поєдинок завершився з рахунком 5:1.

Дублем відзначився Артем Целогородцев, по шайбі в активі Віталія Ляльки, Владислава Браги та Юрія Мироненка.

Для Кременчука це друга перемога над Штормом за два дні. У п'ятницю, 28 лютого, поєдинок між командами завершився з рахунком 3:2.

Чемпіонат України

1 березня

Кременчук – Шторм (Одеса)

Шайби: 1:0 – 7:46 Целогородцев, 2:0 – 23:40 Целогородцев, 3:0 – 37:47 Мироненко, 3:1 – 39:47 Сидоренко, 4:1 – 45:23 Лялька, 5:1 – 49:11 Брага

Попри дві перемоги за останні дві гри, Кременчук так і не зміг обійти Шторм. Одесити мають 60 очок та випереджають суперника на 9 балів.

Напередодні Київ-Кепіталз у битві лідерів здолав Сокіл.