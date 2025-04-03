Помер чемпіон світу та дворазовий призер Олімпійських ігор
На 79-му році життя помер іменитий чеський хокеїст Їржі Кохта.
Про це повідомила пресслужба празької Спарти.
Вказано, що він останній час боровся з важкою хворобою.
За кар'єру він також грав за Дуклу та німецькі Ландсхут і Гедос Мюнхен. У чемпіонаті Чехословаччини хокеїст провів 453 матчі за 14 сезонів, закинув 183 шайби.
Був ключовим гравцем національної збірної. Їржі у складі збірної Чехословаччини виграв чемпіонат світу 1972 року, а також тричі (1971, 1974, 1975) ставав срібним призером.
Разом із національною командою відіграв на двох Олімпіадах. У 1968 році, коли Ігри приймав французький Гренобль, Кохта став срібним призером. Через 4 роки в японському Саппоро збірна Чехословаччини здобула бронзові нагороди.
У 1982 році він емігрував до Німеччини. Комуністична влада конфіскували його майно для своїх родичів, включно з сімейною віллою, яку він збудував власноруч. На батьківщину він повернувся лише після Оксамитової революції.
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