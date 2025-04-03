Помер чемпіон світу та дворазовий призер Олімпійських ігор

На 79-му році життя помер іменитий чеський хокеїст Їржі Кохта.

Про це повідомила пресслужба празької Спарти.

Вказано, що він останній час боровся з важкою хворобою.

За кар'єру він також грав за Дуклу та німецькі Ландсхут і Гедос Мюнхен. У чемпіонаті Чехословаччини хокеїст провів 453 матчі за 14 сезонів, закинув 183 шайби.

Був ключовим гравцем національної збірної. Їржі у складі збірної Чехословаччини виграв чемпіонат світу 1972 року, а також тричі (1971, 1974, 1975) ставав срібним призером.

Разом із національною командою відіграв на двох Олімпіадах. У 1968 році, коли Ігри приймав французький Гренобль, Кохта став срібним призером. Через 4 роки в японському Саппоро збірна Чехословаччини здобула бронзові нагороди.

🖤 Po dlouhém a statečném boji s nemocí nás opustila jedna z největších legend našeho klubu, pan Jiří Kochta. Zemřel 3. dubna ve věku 78 let. pic.twitter.com/51oZQr7RqU — HC Sparta Praha (@HCSpartaPraha) April 3, 2025

У 1982 році він емігрував до Німеччини. Комуністична влада конфіскували його майно для своїх родичів, включно з сімейною віллою, яку він збудував власноруч. На батьківщину він повернувся лише після Оксамитової революції.

Нагадаємо, помер колишній український футболіст Олександр Гребеножко.