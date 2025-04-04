Даллас розгромив Нешвілл, Вінніпег у битві лідерів здолав Вегас у матчі НХЛ

У ніч на 4 квітня відбулось дев'ять матчів у межах Національної хокейної ліги.

Сент-Луїс в овертаймі дотис Піттсбург. Для Блюз це вже 11 перемога поспіль. Востаннє таке клубу вдавалося ще в 2019 році.

Даллас вдома розгромив Нешвілл із рахунком 5:1. Для техасців це вже сьома вікторія поспіль.

У битві лідерів Західної конференції Вінніпег досить легко на виїзді розібрався з Вегасом. Голден Найтс у свої ворота отримали 4 шайби.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат

4 квітня

Монреаль – Бостон – 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

Оттава – Тампа-Бей – 2-1 (1:0, 1:1, 0:0)

Коламбус – Колорадо – 3:7 (1:2, 2:3, 0:2)

Даллас – Нешвілл – 5:1 (0:0, 1:1, 4:0)

Сент-Луїс – Піттсбург – 5:4 (0:1, 3:1, 1:2, 1:0)

Юта – Лос-Анджелес – 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)

Калгарі – Анахайм – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Вегас – Вінніпег – 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Сан-Хосе – Едмонтон – 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

Нагадаємо, помер чемпіон світу та дворазовий призер Олімпіади Їржі Кохта.