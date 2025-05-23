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Це схоже на сон: капітан збірної Данії – про неочікувану перемогу над Канадою

Руслан Травкін — 23 травня 2025, 10:47
Це схоже на сон: капітан збірної Данії – про неочікувану перемогу над Канадою
Йеспер Йенсен Аабо
iihf.com/en/events/2025/wm/gallery

Капітан збірної Данії з хокею Йеспер Йенсен Аабо прокоментував перемогу над Канадою. Він все ще не усвідомлює, що вдалося створити сенсацію такого рівня.

Слова Йенсена передає DR.dk.

"Це абсолютно сюрреалістично. Важко добирати слова, це схоже на сон. Ми перемогли, на мою думку, найкращу збірну світу.

Абсолютно приголомшений, я взагалі не знаю, що сказати. Наважусь назвати це найбільшим хокейним досвідом. Данія зіграє за медалі на чемпіонаті світу. Це абсолютно нереально", – зізнався він.

Збірна Данії шайби забила на 58 та 60 хвилині гри. Рахунок 1:1 данці змогли зробити, коли замість голкіпера випустили шостого гравця.

Данія вперше в своїй історії стала півфіналістом чемпіонату світу. Найкращий результат цієї команди – восьме місце на ЧС-2010 і ЧС-2016

Минулого року збірна Канади посіла четверте місце. Востаннє ця збірна вибувала на такій стадії ще в 2014 році, після чого чотири рази ставала тріумфатором і ще тричі грала у фіналі.

Сідні Кросбі розчарований результатом. Тренер канадців Дін Евасон назвав причини поразки.

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