Нищівна поразка: наставник збірної Канади – про сенсаційний виліт із чемпіонату світу

Досвідчений наставник збірної Канади Дін Евасон прокоментував сенсаційну поразку від Данії у межах 1/4 фіналу чемпіонату світу. Він зазначив, що його команда могла провести краще цей поєдинок.

Слова фахівця цитує Cbc.ca.

"У нас були гарні погляди на сітку турніру, але вийшло не так, як ми хотіли. Ми не робили того, що робили протягом усього турніру, щоб досягти успіху. Очевидно, це нищівна поразка. Нам потрібно було бути кращими в усіх аспектах, але, на жаль, ми цього не зробили. Важко це проковтнути, і дуже прикро зайти так далеко і зазнати невдачі", – заявив Евасон.

60-річний Евасон очолив збірну наприкінці квітня, щоб підготувати національну команду до ЧС. На клубному рівні він тренує Коламбус Блю Джакетс. З 2019 до 2023 очолював Міннесоту.

Данія вперше в своїй історії стала півфіналістом чемпіонату світу. Найкращий результат цієї команди – восьме місце на ЧС-2010 і ЧС-2016

Минулого року збірна Канади посіла четверте місце. Востаннє ця збірна вибувала на такій стадії ще в 2014 році, після чого чотири рази ставала тріумфатором і ще тричі грала у фіналі.

Раніше емоціями від вильоту поділився зірковий ветеран "Кленових листків" Сідні Кросбі.