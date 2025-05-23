Кросбі висловився про сенсаційний виліт Канади з чемпіонату світу

Зірковий хокеїст збірної Канади Сідні Кросбі висловився про поразку від Данії (1:2) у матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу.

Його слова передає пресслужба Olympics.com.

"Я розчарований. Ми грали краще з плином турніру.

Не думаю, що сьогоднішній матч був нашим найкращим, але ми все ж знайшли спосіб вийти вперед, і… тут була досить складна атмосфера, виїзна гра (матч проходив у данському Гернінгу, оскільки ЧС проходить у Швеції та Данії – прим.).

Ми вийшли вперед і були в досить хорошому становищі, але все змінилося досить швидко", – сказав Кросбі.