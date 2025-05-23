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Кросбі висловився про сенсаційний виліт Канади з чемпіонату світу

Руслан Травкін — 23 травня 2025, 07:49
Кросбі висловився про сенсаційний виліт Канади з чемпіонату світу
Сідні Кросбі (№87)
Getty images

Зірковий хокеїст збірної Канади Сідні Кросбі висловився про поразку від Данії (1:2) у матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу.

Його слова передає пресслужба Olympics.com.

"Я розчарований. Ми грали краще з плином турніру.

Не думаю, що сьогоднішній матч був нашим найкращим, але ми все ж знайшли спосіб вийти вперед, і… тут була досить складна атмосфера, виїзна гра (матч проходив у данському Гернінгу, оскільки ЧС проходить у Швеції та Данії – прим.).

Ми вийшли вперед і були в досить хорошому становищі, але все змінилося досить швидко", – сказав Кросбі.

Збірна Данії шайби забила на 58 та 60 хвилині гри. Рахунок 1:1 данці змогли зробити, коли замість голкіпера випустили шостого гравця.

Данія вперше в своїй історії стала півфіналістом чемпіонату світу. Найкращий результат цієї команди – восьме місце на ЧС-2010 і ЧС-2016

Минулого року збірна Канади посіла четверте місце. Востаннє ця збірна вибувала на такій стадії ще в 2014 році, після чого чотири рази ставала тріумфатором і ще тричі грала у фіналі.

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