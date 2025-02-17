Збірна Канади здолала Фінляндію та вийшла у фінал Турніру чотирьох націй

Збірна Канади обіграла Фінляндію у 3 турі Турніру чотирьох націй.

Поєдинок завершився з рахунком 5:3.

Канадці фактично вирішили долю матчу у першому періоді, який виграли з рахунком 3:0. При цьому перші дві шайби закинули за 46 секунд. Голами відзначились Коннор Макдевід, Нейтан Маккіннон і Брейден Пойнт.

У другому періоді Маккіннон оформив дубль. Фіни змогли відповісти у третій 20-хвилинці шайбою Еса Лінделла та дублем Мікаеля Гранлунда.

Турнір чотирьох націй-2025

3 тур, 17 лютого

Фінляндія – Канада 3:5 (0:3, 0:1, 3:1)

Шайби: 0:1 – 4:13 Макдевід, 0:2 – 4:59 Маккіннон, 0:3 – 13:02 Пойнт, 0:4 – 25:03 Маккіннон, 1:4 – 53:19 Лінделл, 2:4 – 58:20 Гранлунд, 3:4 – 58:43 Гранлунд, 3:5 – 59:05 Кросбі

Огляд матчу

Для Канади це друга перемога на турнірі. Раніше колектив Джона Купера в овертаймі обіграв Швецію (4:3), але поступився американцям (1:3).

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У фіналі канадці зустрінуться зі збірною США, яка перед заключним матчем зі Швецією має дві перемоги.