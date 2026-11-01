Росіяни заявили команду з окупованого Луганська на змагання під егідою ФХР

Росіяни продовжують спроби інтегрувати окуповані території до власної спортивної системи, заявивши команду з окупованого Луганська.

Про це повідомив гросмейстер Петер Хайне Нільсен у власних соцмережах.

Так, у "Міжрегіональних змаганнях південного та північно-кавказського федерального округів" заявлено команду "Дізель" з окупованого Луганська.

This the youth team from Luhansk 🇺🇦 that the Russian🇷🇺 Ice hockey federation has playing in its league: https://t.co/W9huoTB1Yz https://t.co/SK5Q8zOlZB — Peter Heine Nielsen (@PHChess) November 1, 2026

Усі діти в заявці команди – 2014 та 2015 року народження, тобто ціле покоління вкрадених українців.

Зауважимо, що змагання проводяться під егідою Федерації хокею Росії, яка напередодні через CAS домоглась повернення збірної РФ до змагань.

Це далеко не перша спроба росіян інтегрувати ТОТ у власну спортивну систему – раніше CAS зобов'язав російську шахову федерацію вийти з українських територій, але це рішення було проігнороване.

Згодом ФІДЕ тимчасово відсторонила ФШР через невиконання ухвали Спортивного арбітражного суду.