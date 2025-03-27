Наставник Кременчука відреагував на поразку в першому матчі фінальної серії

Головний тренер Кременчука Ігор Єдапін прокоментував результат першого матчу фінальної серії чемпіонату України з хокею. Його підопічні в овертаймі програли Київ Кепіталз. Фахівець зазначив, що долю зустрічі вирішили помилки.

Про це Ігор Єдапін сказав у післяматчевому коментарі.

"Рахунок на табло. Так, програли, але це плейоф, перша гра. Зробили помилки – суперник не пробачає помилки, тому такий рахунок.

Так, для нас це четвертий фінал. Досвід впливає, але помилки вирішують. Помилки, вилучення, дисципліна. Треба тримати концентрацію, адже хокей не пробачає помилок.

Воротарі обох команд грали чудово. Багато кидків було. Попрацювали.

Наші плани? Тільки вперед. Зробимо роботу над помилками, будемо вигравати", – заявив Єдапін.