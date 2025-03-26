Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Хокей

Переможна шайба в овертаймі: огляд матчу Київ Кепіталз – Кременчук

Руслан Травкін — 26 березня 2025, 22:17
Переможна шайба в овертаймі: огляд матчу Київ Кепіталз – Кременчук
ХК Київ Кепіталз

Сьогодні, 26 березня, стартувала фінальна серія чемпіонату України з хокею між командами Київ Кепіталз і Кременчук.

Перший матч завершився перемогою столичного клубу з рахунком 3:2. 

Кияни швидко відкрили рахунок – захисник гостей Богдан Піддубний втратив шайбу, чим скористався Нікіта Лєсніков, реалізувавши вихід віч-на-віч. 

Кременчу відновив паритет у середині другого періоду. Богдан Середницький з кута зумів "прошити" воротаря Кепіталз.

За 10 хвилин до кінця основного часу зусиллями Лугового київська команда знову вийшла вперед. Колектив Ігоря Єдапіна не здавався і досить швидко знову встановив рівновагу.

В овертаймі Київ Кепіталз все таки зумів дотиснути опонента. 

Огляд матчу:

Плейоф чемпіонату України з хокею
Фінал, перший матч, 26 березня

Київ Кепіталз – Кременчук 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, ОТ – 1:0)

Шайби: 1:0 – 2:13 Лєсніков, 1:1 – 31:56 Середницький, 2:1 – 49:40 Луговий, 2:2 – 51:56 Геворкян, 3:2 – 5:59 Карпенко

Наступний матч серії відбудеться 28 березня у Києві.

Нагадаємо, у півфіналі клуб з Полтавщини неочікувано здолав чинного чемпіона Сокіл, а кияни впевнено перемогли Шторм, вигравши усі чотири поєдинки.

Матчі в серії триватимуть до чотирьох перемог одного з клубів. Трансляції всіх поєдинків серії плейоф на YouTube-каналі Setanta Sport.

ВІДЕООГЛЯД Кременчук огляд матчу Київ Кепіталз хокей

Київ Кепіталз

Київ Кепіталз дотиснув Кременчук у першому матчі фінальної серії плейоф чемпіонату України
Київ Кепіталз та Кременчук зіграють перший матч фінальної серії чемпіонату України
Фінал чемпіонату України: молодість "капіталістів" проти досвіду "містян"
Визначився розклад фінальної серії плейоф чемпіонату України
Визначилися фіналісти чемпіонату України

Останні новини