Переможна шайба в овертаймі: огляд матчу Київ Кепіталз – Кременчук

Сьогодні, 26 березня, стартувала фінальна серія чемпіонату України з хокею між командами Київ Кепіталз і Кременчук.

Перший матч завершився перемогою столичного клубу з рахунком 3:2.

Кияни швидко відкрили рахунок – захисник гостей Богдан Піддубний втратив шайбу, чим скористався Нікіта Лєсніков, реалізувавши вихід віч-на-віч.

Кременчу відновив паритет у середині другого періоду. Богдан Середницький з кута зумів "прошити" воротаря Кепіталз.

За 10 хвилин до кінця основного часу зусиллями Лугового київська команда знову вийшла вперед. Колектив Ігоря Єдапіна не здавався і досить швидко знову встановив рівновагу.

В овертаймі Київ Кепіталз все таки зумів дотиснути опонента.

Огляд матчу:

Плейоф чемпіонату України з хокею

Фінал, перший матч, 26 березня

Київ Кепіталз – Кременчук 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, ОТ – 1:0)

Шайби: 1:0 – 2:13 Лєсніков, 1:1 – 31:56 Середницький, 2:1 – 49:40 Луговий, 2:2 – 51:56 Геворкян, 3:2 – 5:59 Карпенко

Наступний матч серії відбудеться 28 березня у Києві.

Нагадаємо, у півфіналі клуб з Полтавщини неочікувано здолав чинного чемпіона Сокіл, а кияни впевнено перемогли Шторм, вигравши усі чотири поєдинки.

Матчі в серії триватимуть до чотирьох перемог одного з клубів. Трансляції всіх поєдинків серії плейоф на YouTube-каналі Setanta Sport.