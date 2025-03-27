Наставник Київ Кепіталз прокоментував перемогу над Кременчуком у першому матчі фінальної серії
Головний тренер Київ Кепіталз Вадим Шахрайчук висловився про стартовий матч фінальної серії чемпіонату України з хокею, в якому його підопічні здобули перемогу в овертаймі. Фахівець визнав, що перемога була складною.
Про це Шахрайчук заявив у післяматчевому коментарі.
"Складна перемога. Ми чекали складний матч. Кременчук – дуже досвідчена команда, для них це вже четвертий фінал.
Ми готувалися до гри, але була ігрова велика пауза, тому ми вибилися з ритму. Тренування – це тренування, але напруження від гри, то геть інше.
Так, закинули швидку шайбу, але грали геть не так, як планували. Тримали рахунок, розслабилися, отримали гол у свої ворота.
В овертаймі вийшли, почали грати так, як мали грати з перших хвилин. Тому я задоволений", – сказав Шахрайчук.
Наступний матч серії відбудеться 28 березня у Києві.
Нагадаємо, у півфіналі клуб з Полтавщини неочікувано здолав чинного чемпіона Сокіл, а кияни впевнено перемогли Шторм, вигравши усі чотири поєдинки.
Матчі в серії триватимуть до чотирьох перемог одного з клубів. Трансляції всіх поєдинків серії плейоф на YouTube-каналі Setanta Sport.