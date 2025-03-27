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Наставник Київ Кепіталз прокоментував перемогу над Кременчуком у першому матчі фінальної серії

Руслан Травкін — 27 березня 2025, 15:07
Наставник Київ Кепіталз прокоментував перемогу над Кременчуком у першому матчі фінальної серії
Вадим Шахрайчук
Скриншот

Головний тренер Київ Кепіталз Вадим Шахрайчук висловився про стартовий матч фінальної серії чемпіонату України з хокею, в якому його підопічні здобули перемогу в овертаймі. Фахівець визнав, що перемога була складною.

Про це Шахрайчук заявив у післяматчевому коментарі.

"Складна перемога. Ми чекали складний матч. Кременчук – дуже досвідчена команда, для них це вже четвертий фінал.

Ми готувалися до гри, але була ігрова велика пауза, тому ми вибилися з ритму. Тренування – це тренування, але напруження від гри, то геть інше.

Так, закинули швидку шайбу, але грали геть не так, як планували. Тримали рахунок, розслабилися, отримали гол у свої ворота.

В овертаймі вийшли, почали грати так, як мали грати з перших хвилин. Тому я задоволений", – сказав Шахрайчук.

Наступний матч серії відбудеться 28 березня у Києві.

Нагадаємо, у півфіналі клуб з Полтавщини неочікувано здолав чинного чемпіона Сокіл, а кияни впевнено перемогли Шторм, вигравши усі чотири поєдинки.

Матчі в серії триватимуть до чотирьох перемог одного з клубів. Трансляції всіх поєдинків серії плейоф на YouTube-каналі Setanta Sport.

Кременчук Вадим Шахрайчук Київ Кепіталз хокей

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