Наставник Київ Кепіталз прокоментував перемогу над Кременчуком у першому матчі фінальної серії

Головний тренер Київ Кепіталз Вадим Шахрайчук висловився про стартовий матч фінальної серії чемпіонату України з хокею, в якому його підопічні здобули перемогу в овертаймі. Фахівець визнав, що перемога була складною.

Про це Шахрайчук заявив у післяматчевому коментарі.

"Складна перемога. Ми чекали складний матч. Кременчук – дуже досвідчена команда, для них це вже четвертий фінал. Ми готувалися до гри, але була ігрова велика пауза, тому ми вибилися з ритму. Тренування – це тренування, але напруження від гри, то геть інше. Так, закинули швидку шайбу, але грали геть не так, як планували. Тримали рахунок, розслабилися, отримали гол у свої ворота. В овертаймі вийшли, почали грати так, як мали грати з перших хвилин. Тому я задоволений", – сказав Шахрайчук.

Наступний матч серії відбудеться 28 березня у Києві.

Нагадаємо, у півфіналі клуб з Полтавщини неочікувано здолав чинного чемпіона Сокіл, а кияни впевнено перемогли Шторм, вигравши усі чотири поєдинки.

Матчі в серії триватимуть до чотирьох перемог одного з клубів. Трансляції всіх поєдинків серії плейоф на YouTube-каналі Setanta Sport.