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Христич: Франція сильніша за всіх, з ким ми грали останнім часом

Руслан Травкін — 30 серпня, 10:08
Христич: Франція сильніша за всіх, з ким ми грали останнім часом
Дмитро Христич
ФХУ

Головний тренер збірної України з хокею Дмитро Христич прокоментував результат гри проти збірної Франції (2:7) у межах вирішального раунду олімпійської кваліфікації на Ігри-2026, що відбудуться в Мілані.

Його слова цитує Суспільне Спорт.

"Результат, звісно, ​​не дуже добрий. Три голи після рикошетів пропустили... Але швидкість суперника, до якої ми готувалися, ми не витягнули матч на таких швидкостях. Порадувало, що хлопці не розвалилися і все ж третій період зіграли 2:2.

Франція вже давно в еліті, ми грали раніше в основному з суперниками другого дивізіону. Франція сильніша за всіх, з ким ми грали останнім часом.

Далі – Латвія, налаштовуватимемося і намагатимемося показати себе", — сказав Христич.

Сьогодні, 30 серпня, "синьо-жовтні" зіграють проти господарів турніру збірної Латвії. Чемпіон проведе для вас трансляцію поєдинку.

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