Христич: Франція сильніша за всіх, з ким ми грали останнім часом
Головний тренер збірної України з хокею Дмитро Христич прокоментував результат гри проти збірної Франції (2:7) у межах вирішального раунду олімпійської кваліфікації на Ігри-2026, що відбудуться в Мілані.
Його слова цитує Суспільне Спорт.
"Результат, звісно, не дуже добрий. Три голи після рикошетів пропустили... Але швидкість суперника, до якої ми готувалися, ми не витягнули матч на таких швидкостях. Порадувало, що хлопці не розвалилися і все ж третій період зіграли 2:2.
Франція вже давно в еліті, ми грали раніше в основному з суперниками другого дивізіону. Франція сильніша за всіх, з ким ми грали останнім часом.
Далі – Латвія, налаштовуватимемося і намагатимемося показати себе", — сказав Христич.
Сьогодні, 30 серпня, "синьо-жовтні" зіграють проти господарів турніру збірної Латвії. Чемпіон проведе для вас трансляцію поєдинку.