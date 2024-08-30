Христич: Франція сильніша за всіх, з ким ми грали останнім часом

Головний тренер збірної України з хокею Дмитро Христич прокоментував результат гри проти збірної Франції (2:7) у межах вирішального раунду олімпійської кваліфікації на Ігри-2026, що відбудуться в Мілані.

Його слова цитує Суспільне Спорт.

"Результат, звісно, ​​не дуже добрий. Три голи після рикошетів пропустили... Але швидкість суперника, до якої ми готувалися, ми не витягнули матч на таких швидкостях. Порадувало, що хлопці не розвалилися і все ж третій період зіграли 2:2.

Франція вже давно в еліті, ми грали раніше в основному з суперниками другого дивізіону. Франція сильніша за всіх, з ким ми грали останнім часом.



Далі – Латвія, налаштовуватимемося і намагатимемося показати себе", — сказав Христич.