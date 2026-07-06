Христич та весь його штаб залишили збірну України після першого за 19 років виходу до елітного дивізіону ЧС
Головний тренер збірної України Дмитро Христич та Федерація хокею України не домовилися про продовження співпраці.
Про це повідомляє ФХУ.
Як зазначається, терміни контракту Христича з національною командою добігали кінця, й сторони розпочали переговори щодо продовження співпраці.
Проте, попри "взаємоповагу та конструктивний підхід" у ході перемовин, 56-річний наставник та федерація не змогли підписати нову угоду. Разом із Христичем пішов і його тренерський штаб, до якого входили Олег Шафаренко та Ігор Карпенко.
Таким чином, в сезоні 2026/2027 національна збірна України працюватиме під орудою нових фахівців. Кандидатів на ці посади поки не називають.
Нагадаємо, що Дмитро Христич очолив збірну України з хокею у 2023 році. У наступному році він вивів "синьо-жовтих" до дивізіону IA, перемігши у вирішальному матчі Литву 4:1.
За підсумками ЧС-2025 Україна не зуміла підвищитися в класі, посівши третє місце в турнірній таблиці. Виконати завдання підопічні Христича змогли з другої спроби. Українці востаннє грали в елітному дивізіоні чемпіонату світу у 2007 році, посівши останнє 16-те місце.