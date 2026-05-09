Литовці для нас створили диво: Христич – про вихід в елітний дивізіон

Головний тренер збірної України Дмитро Христич висловився про повернення "синьо-жовтих" до елітного дивізіону.

Слова 56-річного фахівця цитує Суспільне Спорт.

Доля путівки до еліти світового хокею вирішувалася в матчі Польща – Литва, в якому господарі турніру сенсаційно поступилися 1:2. Цей результат вивів Україну на друге місце в турнірній таблиці.

"Дуже раді, що так трапилося. Так, ми очікували на якесь диво – воно трапилося, і ми знову повертаємося в еліту. Дехто плакав, дехто дуже переживав, але то були сльози радості. Це диво, яке литовці для нас створили. Дякую їм. Дякую моїй команді за те, що ми зробили це", – сказав Христич.

Наставник "синьо-жовтих" зауважив, що тепер перед командою стоїть новий виклик – втриматися в елітному дивізіоні.

"Це новий етап. Ми туди підемо для того, щоб там затриматися за будь-яку ціну, і щоб це зробити, повинні мати кращих гравців. А гравці, які потраплять до цієї збірної, повинні будуть відавати все, що вони вміють і знають про хокей. Буде дуже непогано, якщо ми там щось зробимо велике", – додав Христич.

Нагадаємо, що Дмитро Христич очолив збірну України з хокею у 2023 році. У наступному році він вивів "синьо-жовтих" до дивізіону IA, перемігши у вирішальному матчі Литву 4:1.

За підсумками ЧС-2025 Україна не зуміла підвищитися в класі, посівши третє місце в турнірній таблиці. Виконати завдання підопічні Христича змогли з другої спроби. Українці востаннє грали в елітному дивізіоні чемпіонату світу у 2007 році, посівши останнє 16-те місце.