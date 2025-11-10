Були провали, і над цим треба працювати: Христич – про виступ збірної України на Кубку націй

Головний тренер збірної України з хокею Дмитро Христич підсумував виступ команди на першому етапі Європейського Кубка націй.

У коментарі пресслужбі Федерації хокею України фахівець поділився враженнями від ігор проти Литви та Румунії.

"Цей турнір розглядаємо як етап підготовки до чемпіонату світу. Ці змагання є офіційними й результат, можливо, на нас тиснув. Ми провели три гри за три дні, це свідчить про те, що не всі вони були рівні. Були провали, і над цим треба працювати. Другий період гри з Литвою був провальний для нашої команди. Ми не змогли повернутися у тонус своєї гри та поступилися. Можливо, перемога над Румунією впевнена лише за рахунком. Перший період був рівний, у другому хоча й 1:1, але втратили ініціативу, пропустили першу шайбу. Проте змогли повернутися у гру, зрівняти рахунок, а вже у третьому періоді піймали кураж і закинули ще три шайби", – сказав він.

Як відомо, у першому матчі "синьо-жовті" програли Литві, а в другому впевнено перемогли Румунію. Завдяки цьому Україна завершила листопадове вікно Європейського Кубка націй на другому місці в групі.

Загалом матчі Європейського кубка націй заплановані у чотири вікна: листопад, грудень, а також лютий та квітень. Наступні ігри Україна зіграє у грудні у групі з чотирма командами: до Румунії та Литви приєднається Іспанія. Після цього "синьо-жовті" позмагаються на цьому турнірі вже у лютому 2026 року.