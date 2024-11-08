Сокіл зіграє з херсонським Дніпром у матчі чемпіонату України

Сьогодні, 8 листопада, відбудеться матч чемпіонату України з хокею. В третьому турі зіграють Сокіл та Дніпро Херсон.

Для колективів це буде шанс здобути першу перемогу в сезоні. Чемпіон України поступився Шторму (3:4, буліти) та Київ Кепіталз (1:2). Херсонці також зазнали поразки від Кепіталз (3:5), а в першому турі провалилися проти Кременчука (3:10).

Чемпіонат України з хокею

3 тур, 8 листопада

18:00 Сокіл – Дніпро Херсон

Раніше повідомлялося, що київський Тризуб знявся з розіграшу чемпіонату України з хокею через фінансові труднощі.