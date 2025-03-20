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Бобкін залишив посаду головного тренера Шторму

Володимир Максименко — 20 березня 2025, 13:28
Бобкін залишив посаду головного тренера Шторму
Олександр Бобкін
УХЛ

Одеський Шторм залишився без головного тренера після свого дебютного сезону в чемпіонаті України. Олександр Бобкін ухвалив рішення залишити команду.

Про це повідомив сам фахівець в коментарі Sport.ua.

"Можна шукати якісь виправдання, об’єктивні суб’єктивні причини того, чому так сталося, але результат на табло. Ми не мали права програвати серію 0:4 і відповідальність за невдачу беру на себе. Треба бути чоловіком і визнати, що раз люди створили тобі всі умови для роботи, ти взяв на себе певні зобов’язання і не виконав їх, то не залишається нічого як піти", – сказав Бобкін.

Тренер також зазначив, що наразі планує зосередитись на підготовці юнацької збірної України до чемпіонату світу в дивізіоні 1А.

Зазначимо, що за підсумками регулярної частини чемпіонату України Шторм посів третє місце, але не зміг пробитись у фінал плейоф, поступившись у серії Київ Кепіталз.

Раніше наставник столичного колективу Вадим Шахрайчук поділився думками щодо виходу команди у фінал.

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