Наставник Київ Кепіталз прокоментував вихід у фінал чемпіонату України

Головний тренер Київ Кепіталз Вадим Шахрайчук висловився про вихід команди до фіналу чемпіонату України. Він вважає, що його підопічні краще провели півфінальну серію, тому заслужено перемогли.

Про це фахівець заявив у післяматчевому коментарі.

"Чому гра була менш результативною, ніж попередні? Всі розуміли, що для однієї з команд це міг бути останній матч, тому вони зіграли так, тому мало шайб. Хоча моменти були, у нас було трішки більше моментів. Ми грали від рахунку, трохи терпіли. Четверта ланка допустила помилку, якою суперник скористався. Я вважаю, ми здобули заслужену перемогу. Півфінальна серія? Ключовим було те, що ми тут виграли останню гру регулярного чемпіонату, коли програвали дві шайби. З цього все й почалося. А так, то ми налаштовувалися, знали сильні сторони опонента, розібрали гравців. Ми грали надійно, ми в серії виглядали краще", – сказав Шахрайчук.

Нагадаємо, Київ Кепіталз виграв усі чотири гри 1/2 фіналу та став першим фіналістом.