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Київ Кепіталз вирвав виїзну перемогу над Кременчуком: огляд третього матчу фінальної серії

Олександр Булава — 31 березня 2025, 20:44
Київ Кепіталз вирвав виїзну перемогу над Кременчуком: огляд третього матчу фінальної серії

Київ Кепіталз обіграв Кременчук та вийшов вперед у фінальній серії плейоф чемпіонату України.

Огляд матчу

У столичного колективу дубль в активі Данила Тищенка, ще по шайбі на свій рахунок записали Ярослав Панченко та Микити Олійника.

Дублем у складі Кременчука знову відзначився Артем Целегородцев, проте цього виявилось не достатньо.

Плейоф чемпіонату України з хокею
Фінал, третій матч, 31 березня

Кременчук – Київ Кепіталз 3:4 (1:1, 0:2, 2:1)

(Рахунок у серії – 1:2)

Шайби: 1:0 – 7:10 Целогородцев, 1:1 – 9:06 Олійник, 1:2 – 24:05 Тищенко (більшість), 1:3 – 30:58 Панченко (більшість), 2:3 – 42:39 Ігнатенко, 3:3 – 55:30 Целогородцев (більшість), 3:4 – 55:58 Тищенко.

Наступний матч серії відбудеться 2 квітня у Кременчуці. Перша гра завершилася перемогою столичного клубу в овертаймі. У другому поєдинку Кременчук зрівняв рахунок у серії.

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Кременчук

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