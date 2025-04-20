Найбільша перемога в історії: огляд матчу Гонконг – Україна

Жіноча збірна України впевненою перемогою завершила виступи на чемпіонаті світу у Дивізіоні 2B.

"Синьо-жовті" перемогли Гонконг із рахунком 10:2.

Огляд матчу:

Чемпіонат світу з хокею серед жінок – Дивізіон 2B

4 тур, 19 квітня

Це найбільша перемога в історії жіночої збірної. На чемпіонаті світу-2023 українки також мали двозначну результативність проти Болгарії – 10:3.

Рік тому українки здобули також перемогу у вісім шайб. Постраждала Болгарія, яка програла з рахунком 1:9.

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Напередодні юнацька збірна України переграла Словенію у товариському матчі.