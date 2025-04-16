Юнацька збірна України переграла Словенію у товариському матчі

Юнацька збірна України зіграла свій другий матч у межах навчально-тренувального збору.

"Синьо-жовті" у Мариборі обіграли однолітків зі Словенії. Зустріч завершилась з рахунком 5:4 в овертаймі.

Українці вийшли вперед у першому періоді завдяки шайбам Миколи Косарєва та Олександра Влащинським.

Мирослав Спаскін у третій 20-хвилинці у меншості закинув третю шайбу для збірної України, а через декілька хвилин збільшивши перевагу українців Арсеній Воротеляк до 4:1. Проте суперник зміг зрівняти рахунок за 19 секунд до завершення гри та перевір гру в екстратайм.

Проте "синьо-жовті" все ж змогли дотиснути словенців, здобувши перемогу на 1-й хвилині овертайму.

Товариський матч

16 квітня

Словенія U-18 – Україна U-18 4:5 (0:2, 1:0, 3:2, ОТ – 0:1)

Напередодні національна збірна України зіграла другий за два дні товариський матч зі збірною Польщі.