Закрив елітну сотню: Маккіннон набрав 1000 очок у матчах НХЛ
Лідер Колорадо Евеланш Натан Маккіннон завядки шайбі у грі з Чикаго довів кількість набраних очок у матчах Національної хокейної ліги до 1000 (362 шайби + 638 передач).
Його клуб у підсумку здолав Блекгокс з рахунком 3:0, а сам Натан потім записав ще й асист.
Для форварда це був 856 матч у регулярному чемпіонаті НХЛ. На драфті-2013 Колорадо обрав нападника під №1.
Зазначимо, що канадець став сотим хокеїстом, який досягнув позначки в 1000 набраних очок.
Протягом кар'єри 29-річний Натан 7 разів обирався на Матч зірок, а в сезоні-2021/22 разом із Колорадо виграв Кубок Стенлі.
Нагадаємо, він нещодавно допоміг Канаді виграти Турнір 4-х Націй. У 2015 році разом виграв чемпіонат світу. На турнірі Маккіннон відіграв 10 поєдинків і набрав 9 очок (4 + 5).