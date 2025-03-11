Закрив елітну сотню: Маккіннон набрав 1000 очок у матчах НХЛ

Лідер Колорадо Евеланш Натан Маккіннон завядки шайбі у грі з Чикаго довів кількість набраних очок у матчах Національної хокейної ліги до 1000 (362 шайби + 638 передач).

Його клуб у підсумку здолав Блекгокс з рахунком 3:0, а сам Натан потім записав ще й асист.

Для форварда це був 856 матч у регулярному чемпіонаті НХЛ. На драфті-2013 Колорадо обрав нападника під №1.

Зазначимо, що канадець став сотим хокеїстом, який досягнув позначки в 1000 набраних очок.

THE AVALANCHE BENCH CLEARS AFTER NATHAN MACKINNON EARNS HIS 1,000TH CAREER POINT pic.twitter.com/MB1tnYcPKF — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) March 11, 2025

Протягом кар'єри 29-річний Натан 7 разів обирався на Матч зірок, а в сезоні-2021/22 разом із Колорадо виграв Кубок Стенлі.

Нагадаємо, він нещодавно допоміг Канаді виграти Турнір 4-х Націй. У 2015 році разом виграв чемпіонат світу. На турнірі Маккіннон відіграв 10 поєдинків і набрав 9 очок (4 + 5).