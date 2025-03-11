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Закрив елітну сотню: Маккіннон набрав 1000 очок у матчах НХЛ

Руслан Травкін — 11 березня 2025, 10:49
Закрив елітну сотню: Маккіннон набрав 1000 очок у матчах НХЛ
Натан Маккіннон
x.com/Avalanche

Лідер Колорадо Евеланш Натан Маккіннон завядки шайбі у грі з Чикаго довів кількість набраних очок у матчах Національної хокейної ліги до 1000 (362 шайби + 638 передач).

Його клуб у підсумку здолав Блекгокс з рахунком 3:0, а сам Натан потім записав ще й асист.

Для форварда це був 856 матч у регулярному чемпіонаті НХЛ. На драфті-2013 Колорадо обрав нападника під №1.

Зазначимо, що канадець став сотим хокеїстом, який досягнув позначки в 1000 набраних очок.

Протягом кар'єри 29-річний Натан 7 разів обирався на Матч зірок, а в сезоні-2021/22 разом із Колорадо виграв Кубок Стенлі.

Нагадаємо, він нещодавно допоміг Канаді виграти Турнір 4-х Націй. У 2015 році разом виграв чемпіонат світу. На турнірі Маккіннон відіграв 10 поєдинків і набрав 9 очок (4 + 5).

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