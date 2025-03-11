Сенсаційна поразка Едмонтона, неймовірна гра Улльмарка принесла перемогу Оттаві: результати матчів НХЛ

У ніч з 10 на 11 березня відбулося 4 матчі в межах Національної хокейної ліги сезону-2024/25.

Фіналіст Кубку Стенлі Едмонтон на виїзді програв Баффало з рахунком 2:3.

Голкіпер Оттави Лінус Улльмарк відбив 47 кидків суперника, що дозволило його клубу переграти Детройт – 2:1.

Торонто вів 3:0, але Сіетл відновив паритет. Мейпл Ліфс все таки здобули перемогу в серії булітів.

Хокей – НХЛ-2024/25

Регулярний сезон, 11 березня

Баффало – Едмонтон 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Оттава – Детройт 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Колорадо – Чикаго 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Юта – Торонто 3:4 (0:2, 3:1, 0:0, 0:0, буліти)

Нагадаємо, Марк-Андре Флері вийшов на друге місце серед голкіперів ліги за виходами в стартовому складі.