Тренер збірної України назвав причини поразки від Польщі на старті ЧС-2026

Тренер збірної України з хокею Олег Шафаренко проаналізував перший матч на чемпіонаті світу 2026, в якому "синьо-жовті" поступилися Польщі (2:3).

Слова фахівця цитує Суспільне Спорт.

Шафаренко поскаржився на малу кількість спарингів перед стартом турніру, що позначилося на зіграності команди.

"Щороку наприкінці нашого чемпіонату ми нагадуємо про це. Але ж нічого не зробили, тому ми не мали товариських матчів перед цим турніром, і хлопцям дуже важко входити в гру", – сказав Шафаренко.

На думку тренера, загалом гра з Польщею була рівною, де вирішальним фактором стала реалізація моментів.

"Розпочали неналежним чином, тому що не мали спарингів перед цим турніром, але потім додали і були гарні моменти, які не реалізували. Натомість поляки реалізували свої шанси. Але гра була рівна. Всі команди рівні, тому треба рухатися далі і грати", – розповів Шафаренко.

У наступному матчі Україна зустрінеться з Литвою, де також очікує непроста гра.

"Гарна команда, швидка, грає у сучасний хокей. Буде важко, але треба виходити, грати та вигравати. Казахстанці з ними грали, і була доволі рівна гра. Казахстанці лише проявили майстерність наприкінці, тому і виграли гру", – відмітив Шафаренко.

Нагадаємо, що у першому турі ЧС-2026 Україна програла Польщі (2:3), а Литва поступилася Казахстану (1:4).

Матч Україна – Литва розпочнеться о 17:00 за київським часом. Трансляція буде доступна на телеканалі "Суспільне Спорт" та регіональних каналах "Суспільного"