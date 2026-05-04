Важкий, але чудовий матч: хокеїст збірної Литви – про поразку від України на ЧС-2026

Хокеїст збірної Литви Довідас Юкна поділився враженнями від матчу проти України в межах 2-го туру чемпіонату світу 2026.

Слова 19-річного нападника цитує Суспільне Спорт.

Юкна став автором єдиної шайби у складі Литви. Попри поразку, хокеїст залишився задоволеним перебігом поєдинку.

"Це була дійсно хороша гра. Було дуже приємно зіграти проти України. У них є справді досвідчені гравці, і я з нетерпінням чекав на цей матч. Гра була важкою, звісно. Дрібні деталі вирішили весь перебіг матчу. Рахунок 2:1. Ми зуміли відігратися у третьому періоді, але, на жаль, Україна знову вийшла вперед. Це був справді важкий, але чудовий матч", – сказав Юкна.

Зазначимо, що Литва зазнала двох поразок на чемпіонаті світу: від Казахстану (1:4) та України (1:2). У турнірній таблиці команда посідає передостаннє п'яте місце.

Збірна України після перемоги над Литвою займає четверте місце, маючи в активі три бали.

Свій наступний матч "синьо-жовті" зіграють у вівторок, 5 травня. Суперником команди Дмитра Христича буде збірна Франції. У цей же день Литва зустрінеться з Японією.