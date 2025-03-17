Гашек: Трамп не зацікавлений у забезпеченні миру в Україні

Легенда світового хокею Домінік Гашек відреагував на рішення США вийти з багатонаціональної групи, яка розслідує злочини Росії під час її вторгнення в Україну, включно із діями очільника Кремля Володимира Путіна.

Він розкритикував президента Сполучених штатів Америки у соцмережі "Х" за такі дії.

"Адміністрація США тихо вийшла з групи, створеної для розслідування російських злочинів у російській імперіалістичній війні проти України. Президент Трамп взагалі не зацікавлений у забезпеченні миру, оскільки покарання злочинців є однією з передумов міцного миру. Завдяки Нюрнберзькому процесу ми маємо мир у Європі понад 70 років. Якщо російських злочинців на чолі з Путіним не судитимуть справедливо за сотні тисяч чи мільйони загиблих і покалічених людей, миру ніколи не буде, і людей рано чи пізно знову вбиватимуть", – написав Гашек.

The US administration has quietly withdrawn from the group created to investigate Russian crimes in the Russian imperialist war against Ukraine. The US president @realDonaldTrump has no interest in securing peace at all, because punishing criminals is one of the prerequisites for… — Dominik Hasek (@hasek_dominik) March 17, 2025

Зазначимо, що Гашек із початку повномасштабного вторгнення Росії підтримує Україну. Він засуджував і МОК, і дії НХЛ, а також закликав посилити санкції проти агресора.

Кар'єра Домініка унікальна і сповнена різних перемог. У 16 років він дебютував за Пардубіце у найсильнішому дивізіоні Чехословаччини. У 1983 році зіграв два матчі на чемпіонаті світу, а його країна стала срібним призером. Потім ще тричі здобував бронзу (1987, 1989, 1990). На світовій першості 1987 та 1989 визнавався найкращим голкіпером турніру.

Оскільки надалі виступав за клуби НХЛ, які проходили до плейоф, практично завжди пропускав ЧС, але разом зі збірною став чемпіоном Олімпійських ігор 1998, а на Іграх-2006 завоював бронзу.

Виступав за Чикаго, Баффало та Детройт. Загалом за клуби НХЛ відіграв 735 поєдинків. Шість разів забирав Везіна Трофі, який вручають найкращому воротарю регулярного чемпіонату.