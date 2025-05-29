Розумію цю прекрасну тенісистку, – Гашек підтримав Світоліну після її слів про РФ

Легендарний чеський хокейний голкіпер Домінік Гашек з розумінням поставився до слів української тенісистки Еліни Світоліною щодо росіян.

Про це він написав у соцмережі "Х".

Зазначимо, Еліна заявила, що "відчуває ненависть не тільки до правителя Путіна, а й до Росії".

"Оскільки Росія веде імперіалістичну війну та скоює найжахливіші злочини в Україні, я повністю розумію почуття цієї чудової тенісистки. Найсумніше те, що тенісна федерація WTA, частиною якої Еліна є, продовжує дозволяти грати російським тенісисткам, які ніколи офіційно не засуджували російську імперіалістичну війну. Це зробило всі тенісні змагання під егідою WTA величезною рекламою російської війни, і через ці тенісні турніри було вбито та покалічено величезну кількість людей. Мабуть, це величезна травма для всіх українських спортсменів змагатися з громадянами Росії, які є рекламою жахливих російських злочинів на території України.

Українські спортсмени повинні подати до суду на ці змагання, і я вважаю, що їм присудять сотні мільйонів євродоларів за величезну психологічну шкоду", – написав Гашек.

Because Russia is waging an imperialist war and committing the most terrible crimes in her 🇺🇦country, I completely understand the feelings of this excellent tennis player. The saddest thing is that the @WTA tennis federation, of which she is a part, continues to let Russian… https://t.co/rFt26VDdTZ — Dominik Hasek (@hasek_dominik) May 28, 2025

Гашек із початку повномасштабного вторгнення Росії підтримує Україну. Він засуджував і МОК, і дії НХЛ, а також закликав посилити санкції проти агресора.

Кар'єра Домініка унікальна і сповнена різних перемог. У 16 років він дебютував за Пардубіце у найсильнішому дивізіоні Чехословаччини. У 1983 році зіграв два матчі на чемпіонаті світу, а його країна стала срібним призером. Потім ще тричі здобував бронзу (1987, 1989, 1990). На світовій першості 1987 та 1989 визнавався найкращим голкіпером турніру.

Оскільки надалі виступав за клуби НХЛ, які проходили до плейоф, практично завжди пропускав ЧС, але разом зі збірною став чемпіоном Олімпійських ігор 1998, а на Іграх-2006 завоював бронзу.

Виступав за Чикаго, Баффало та Детройт. Загалом за клуби НХЛ відіграв 735 поєдинків. Шість разів забирав Везіна Трофі, який вручають найкращому воротарю регулярного чемпіонату.