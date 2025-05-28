Світоліна: Я відчуваю ненависть не тільки до Путіна, а й до Росії

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна поділилася емоціями стосовно очільника Росії Володимира Путіна та війни, розв'язаної ним та його країною в Україні.

Про це Світоліна розповіла в інтерв'ю британському політику і бізнесмену лорду Майклу Ешкрофту.

" Я відчуваю ненависть не тільки до правителя Путіна, а й до Росії. Це дуже важке для мене почуття – суміш болю, злості, печалі. Усе це дуже глибоко. Не впевнена, що коли-небудь зможу змінити своє ставлення. Думаю, до кінця своїх днів відчуватиму це. Занадто багато болю він заподіяв Україні, нашим сім'ям, нашому народу", – відверто заявила перша ракетка України.

Світоліна переконана, що Путін має понести суворе покарання за свої дії.

" Я впевнена, він має бути покараний за те, що зробив. Це єдиний шлях – за все те зло, яке він заподіяв".

Нагадаємо, що зараз Еліна Світоліна виступає на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу. У першому колі вона розгромила туркеню Зейнеп Сонмез, а 28 травня у матчі другого раунду протистоятиме угорці Анні Бондар.