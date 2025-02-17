Трамп на лімузині відкрив гонку: визначився переможець Daytona 500

На міжнародній трасі Daytona International Speedway, Дайтона, штат Флорида, завершилася 67-ма гонка Daytona 500.

Переможцем другий рік поспіль став пілот команди Hendrick Motorsports Вільям Байрон. Який першим пройшов 201 коло гонки.

Востаннє два роки поспіль тут тріумфував Денні Гемлін (2019, 2020).

"Просто дуже пишаюся цією командою. Цілий тиждень дуже важко працював. Мав чудову машину…Божевільний? так Я не можу в це повірити, але ми перемогли", – цитує Байрона CNN після гонки.

BACK TO BACK DAYTONA 500 CHAMPIONS!!! pic.twitter.com/yF4feqvYmD — William Byron (@WilliamByron) February 17, 2025

Зазначимо, що гонку відкрив президент США Дональд Трамп, який другий тиждень поспіль завітав на грандіозну подію американського спорту. Тиждень тому він відвідав Супербоул LIX.

Глава держави зробив символічне коло на броньованому лімузині.

Donald Trump is at the Daytona 500 today and took a lap around the track in his motorcade. WHERE IS DOGE? This cost millions to do. Where is the cutting of wasteful spending????? First the Super Bowl and now this?? pic.twitter.com/2cHo1Tx0Pn — Harry Sisson (@harryjsisson) February 16, 2025

Carolina Trump and Grandpa at Daytona 500💙 pic.twitter.com/GkcxBizhlg — The White House (@WhiteHouse) February 17, 2025

Нагадаємо, під час гонки сталася жахлива аварія за участі пілота Раяна Пірса.