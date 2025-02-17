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Трамп на лімузині відкрив гонку: визначився переможець Daytona 500

Руслан Травкін — 17 лютого 2025, 14:43
Трамп на лімузині відкрив гонку: визначився переможець Daytona 500
x.com/NASCAR

На міжнародній трасі Daytona International Speedway, Дайтона, штат Флорида, завершилася 67-ма гонка Daytona 500.

Переможцем другий рік поспіль став пілот команди Hendrick Motorsports Вільям Байрон. Який першим пройшов 201 коло гонки.

Востаннє два роки поспіль тут тріумфував Денні Гемлін (2019, 2020).

"Просто дуже пишаюся цією командою. Цілий тиждень дуже важко працював. Мав чудову машину…Божевільний? так Я не можу в це повірити, але ми перемогли",цитує Байрона CNN після гонки.

Зазначимо, що гонку відкрив президент США Дональд Трамп, який другий тиждень поспіль завітав на грандіозну подію американського спорту. Тиждень тому він відвідав Супербоул LIX.

Глава держави зробив символічне коло на броньованому лімузині.

Нагадаємо, під час гонки сталася жахлива аварія за участі пілота Раяна Пірса.

NASCAR автоспорт Дональд Трамп

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